Nozze Lino Guanciale: Mastronardi, la reazione. I fan: “Dovevi esserci tu”

Pochi giorni fa una lieta e inaspettata notizia: Lino Guanciale è convolato a nozze con la compagna Antonella Liuzzi, che lavora all’Università Bocconi – luogo in cui ha conosciuto l’attore – come project manager della SDA School of Management. La cerimonia si è svolta in gran segreto a Roma. Invitati solo amici e parenti più stretti. A qualche ora dall’evento, Lino è uscito allo scoperto anche sui social, pubblicando una foto in cui si è immortalato con gli abiti nuziali al fianco della moglie. Immediata la reazione di migliaia di fan. Tra questi anche la collega Alessandra Mastronardi, con la quale lavora sul set della fiction Rai L’Allieva. L’attrice si è congratulata con Guanciale esprimendo la propria felicità per il matrimonio. Curiosi i commenti di alcuni follower che tra il serio e il faceto hanno scritto che al posto di Antonella sarebbe stato bello se ci fosse stata proprio la Mastronardi.

Alessandra Mastronardi festeggia le nozze del collega e amico Lino Guanciale

“Semplicemente meravigliosi”, ha commentato Alessandra vedendo lo scatto dei neo sposi. “Non per far polemica, ma li dovevi starci tu”, il parere di un fan a cui se ne sono aggiunti altri simili. La fiction è una cosa, la vita reale è un’altra, andrebbe ricordato. Lino è infatti felice vicino ad Antonella. I due si sono conosciuti alla Bocconi, ateneo in cui opera la Liuzzi e in cui l’interprete ha tenuto delle lezioni di recitazione agli studenti. E fu lì che, circa un anno e mezzo o due fa (i due sono molto riservati e poco si sa della loro vita privata), è scattata la scintilla che li ha poi condotti a scambiarsi la promessa eterna. Per quel che invece riguarda il rapporto tra Alessandra e Guanciale, c’è un ottimo feeling sia sul set sia fuori. Naturalmente si parla di feeling professionale e amichevole. Insomma, nessuna tresca clandestina.

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: il rapporto dentro e fuori dal set

In una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, la Mastronardi ha dichiarato che lavorare con Lino è sempre un gran piacere. Inoltre ha aggiunto che durante le riprese de l’Allieva si è creata una “intesa perfetta anche lontano dal set”. I sognatori però possono mettere i loro cuori in pace. Nella vita reale Guanciale ha occhi solo per Antonella.