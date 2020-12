L’Allieva 4 non si fa più? Assurdo gesto dopo l’annuncio ufficiale

By

Fan visibilmente preoccupati mentre Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale restano in silenzio

L’Allieva 4 a rischio. Nonostante l’annuncio ufficiale di qualche giorno fa sembra non sia così certo il prosieguo delle avventure di Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC. Il motivo è presto detto: l’Endemol, casa di produzione che produce la fiction, ha rimosso il post Instagram con il quale annunciava l’arrivo della quarta stagione. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Perché rimuovere un contenuto del genere che aveva già fatto il giro dei social network e dei siti web?

Secondo alcuni il social media manager che si occupa dell’Enedemol ha dato troppo presto l’annuncio ufficiale su L’Allieva 4. Stando al parere di altri, invece, si è trattato di un grossolano errore e non ci saranno nuove puntate della serie visto il finale della terza stagione pressoché perfetto. Nessuna risposta, per ora, da parte della produzione.

A preoccupare i fan de L’Allieva anche il silenzio di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. I due protagonisti non hanno proferito parola sulla notizia inerente la quarta stagione. Mesi fa Alessandra era apparsa più propensa a tornare sul set mentre Guanciale non ha mai nascosto la voglia di fare altro.

Nessun commento neppure da parte degli altri attori della fiction. Tutto tace: un continuo della storia non sarà dunque mai realtà? Al momento non si è sbilanciata neppure la Rai, che deve molto a L’Allieva. Le prime tre stagioni hanno appassionato oltre cinque milioni di telespettatori e anche la terza stagione, nonostante gli anni che passano, è riuscita a vincere ogni domenica sera la sfida degli ascolti tv.

Proprio in virtù di questo successo si era pensato ad un naturale prosieguo delle avventure di Alice Allevi sebbene non siano più disponibili libri di Alessia Gazzola. La scrittrice de L’Allieva ha chiuso il ciclo dedicato alla medicina legale per concentrarsi su altre storie.

In caso di una quarta stagione gli sceneggiatori non potrebbero più attingere ai romanzi ma creare delle vicende del tutto nuove, senza prendere spunto dalla controparte cartacea che è stata fondamentale per le prime tre stagioni (seppur con diversi cambiamenti).