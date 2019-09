L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione? Le parole di Alessandra Mastronardi

L’Allieva 3 ultime puntate: le news da Alessandra Mastronardi

Anche Alessandra Mastronardi ha confermato la notizia delle ultime settimane: L’Allieva 3 si farà! La fortunata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola avrà nuove puntate che andranno in onda nel 2020. Ma, con tutta probabilità, la terza stagione sarà quella conclusiva, l’ultima che vedrà protagonisti gli amati Alice Allevi e Claudio Conforti. In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, la Mastronardi – al momento impegnata come madrina al Festival del Cinema di Venezia – ha infatti parlato di un ciclo che presto si chiuderà. Un risvolto che in molti si aspettavano: del resto già dopo la seconda stagione, nonostante il grande successo, un ulteriore rinnovo era in dubbio. Ormai la Mastronardi e Lino Guanciale sono molto richiesti ed entrambi, sempre alla ricerca di nuovi stimoli professionali, non vogliono restare intrappolati in uno stesso personaggio troppo a lungo.

Le parole di Alessandra Mastronardi su L’Allieva 3

“A novembre tornerò sul set con Lino Guanciale per girare la terza stagione de L’Allieva. Chiuderemo questa storia che tanto è piaciuta al pubblico. La serie dovrebbe andare in onda il prossimo anno”, ha annunciato Alessandra Mastronardi. Prima di tornare sul piccolo schermo nei panni della specializzanda in medicina legale, l’attrice romana sarà protagonista de I Medici 3, accanto a Daniel Sharman, e del nuovo film Si muore solo da vivi, dove recita insieme ad Alessandro Roja, Neri Marcore e Francesco Pannofino. Lino Guanciale è invece impegnato in questi mesi sul set della nuova fiction Rai Il Commissario Ricciardi.

News e anticipazioni su L’Allieva 3 in onda nel 2020

Nella terza stagione de L’Allieva arriverà Vittoria Belvedere, che indosserà i panni della nuova direttrice dell’Istituto legale dove lavorano Alice e Claudio Conforti. Stando alle indiscrezioni la nuova direttrice non resterà insensibile al fascino del dottore interpretato da Lino Guanciale. Ancora incerta, invece, la presenza di Giorgio Marchesi, tra i protagonisti dell’ultima stagione. Sergio Einardi è rimasto ferito in un attentato nell’ultima puntata della seconda stagione de L’Allieva. È riuscito a sopravvivere o è morto?