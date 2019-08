L’Allieva 3 news: arriva Vittoria Belvedere, inizio delle riprese a novembre 2019

Fervono i preparativi per la terza stagione de L’Allieva, confermata dalla Rai dopo il grande successo delle prime due stagioni. Al momento le nuove puntate sono in fase di scrittura, come rivelato dalla scrittrice Alessia Gazzola su Instagram. Il settimanale Di Più Tv regala ai fan maggiori dettagli: a quanto pare l‘inizio delle riprese è fissato al prossimo novembre e la messa in onda è prevista, salvo cambiamenti, nella primavera del 2020. La produzione ha deciso di rispettare gli impegni di lavoro di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi: il primo sta girando la nuova serie Il commissario Ricciardi mentre la seconda è impegnata in qualità di madrina al Festival di Venezia.

Vittoria Belvedere tra le new entry del cast de L’Allieva 3

Come rivela la rivista edita da Cairo Editore, nel cast della terza stagione de L’Allieva entra Vittoria Belvedere. La nota attrice sarà la nuova direttrice dell’Istituto legale dove lavorano Alice e Claudio Conforti. Il personaggio della Belvedere prenderà il posto del “Supremo” dottor Malcomess, interpretato da Tullio Solenghi, che andrà in pensione ma senza uscire di scena. Stando alle indiscrezioni la nuova direttrice non resterà insensibile al fascino del dottore interpretato da Lino Guanciale. E questo, ovviamente, porterà nuove complicazioni al rapporto tra Alice e CC. Ancora incerto il futuro di Giorgio Marchesi: Sergio Einardi è rimasto ferito in un attentato nell’ultima puntata della seconda stagione. È riuscito a sopravvivere o è morto?

La Rai punta molto su Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

Intanto sembra che la Rai sia rimasta molto colpita dalla complicità e sintonia che si è creata tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tanto che dopo L’Allieva 3 non sono esclusi nuovi progetti per la coppia televisiva. “La Rai vuole tenerseli stretti, se li coccola, un po’ come i produttori cinematografici italiani facevano negli anni Sessanta con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Per questo hanno voluto a tutti i costi la terza serie”, hanno spifferato i beninformati.