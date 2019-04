L’Allieva 3 si farà? Ultime news da Giorgio Marchesi

Giorgio Marchesi parla dell’eventuale terza stagione de L’Allieva

L’Allieva 3 si farà oppure no? Da quando è andata in onda su Rai Uno l’ultima puntata della seconda stagione tutti i fan voglio sapere se la storia di Alice Allevi e Claudo Conforti continuerà con nuove puntate. Al momento è tutto in stand by: la Rai non ha ancora preso una decisione definitiva sebbene il materiale a disposizione c’è ed è tanto considerati i numerosi romanzi di Alice Gazzola dedicati alla specializzanda di medicina legale. Neppure gli attori protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono a conoscenza del futuro dei loro personaggi, così come Giorgio Marchesi, che nella seconda stagione della fiction ha indossato i panni del terzo incomodo, il pm Sergio Einardi.

Cosa ha detto Giorgio Marchesi sulla terza stagione de L’Allieva

“Ho avvertito dell’ottimismo. Non so ancora nulla però. Sono in attesa di capire quale destino riserveranno gli autori al mio personaggio”, ha dichiarato Giorgio Marchesi, volto di tante fiction Rai e Mediaset, in un’intervista concessa al settimanale Donna al Top. Le parole dell’attore confermano la possibilità di vedere su Rai Uno L’Allieva 3 ma per ora nulla è ancora certo. Né il futuro della serie né il destino del personaggio di Sergio Einardi, che nell’ultima puntata, andata in onda lo scorso novembre, rimane coinvolto in un attentato mafioso.

I fan chiedono a gran voce L’Allieva 3 sui social network

“Bisogna aspettare ancora un po’ per la terza stagione: è un punto interrogativo, non sappiamo ancora nulla. Vedremo”, ha invece detto tempo fa Alessandra Mastronardi, che sta portando avanti con determinazione e grinta una carriera internazionale. In attesa di un annuncio ufficiale, i fan chiedono a gran voce nuove puntate sui social network. Tra marzo e aprile è balzato in trend topic su Twitter l’hastag #vogliamolallieva3. La Rai accontenterà i suoi telespettatori?