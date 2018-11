L’Allieva 3: le novità sulla terza stagione della fiction di Rai Uno

L’Allieva 3: ci sarà la terza stagione?

Si è conclusa anche la seconda stagione de L’Allieva. La serie televisiva di Rai Uno con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale ha chiuso davvero in bellezza, ascolti altissimi per tutte le puntate. Dati che fanno ben sperare il pubblico televisivo, ma non mancano i punti interrogativi. Il primo riguarda Lino Guanciale. Come sappiamo, l’attore ha dichiarato più di una volta che non è favorevole ad andare oltre la seconda stagione quando lavora per la televisione, sottolineando però che ci possono essere delle eccezioni. L’allieva è una di queste? Se dovesse mancare proprio CC sarà difficile per la serie televisiva, ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, ottenere lo stesso successo. L’autrice dei romanzi editi Longanesi ha dichiarato e scritto nel suo ultimo libro (Il ladro gentiluomo) che si prenderà una pausa. Alessia Gazzola abbandonerà momentaneamente la sua Alice Allevi per dedicarsi ad altri lavori e/o altri personaggi.

L’Allieva 3: i fan chiedono la terza stagione

Alessia Gazzola si è presa una pausa dalla scrittura, ma alcuni suoi romanzi ancora devono essere raccontati in televisione. Arabesque e Il ladro gentiluomo, ad esempio, devono ancora essere adattati alla tv. Le storie da raccontare non mancano e gli ottimi ascolti fanno ben sperare i fan de L’Allieva. Ad oggi non ci sono conferme ufficiali, ma è facile pensare che la terza serie ci potrà essere. Una cosa è certa, i telespettatori chiedono a gran voce la terza stagione. “Uffi ultima puntata di già… indipendentemente da come finirà ditemi che ci sarà un’allieva 3 vi prego!!!!“, “A prescindere da come finirà stasera… mi rifiuto di pensare che non ci sarà una terza stagione. Ci sono serie tv che vanno avanti a oltranza senza un perché… mah! Vabbeh, intanto godiamoci il finale! Però @RaiUno inizierei a pensare a L’Allieva 3“. Sono solo due dei commenti apparsi su Twitter prima della messa in onda dell’ultima puntata.

L’Allieva 3: Lino Guanciale e Pierpaolo Spollon ne La porta rossa 2

Se ci sarà o meno la terza stagione de L’Allieva non possiamo dirlo con certezza. I fan di alcuni dei protagonisti, però, sanno già che potranno rivedere i loro attori preferiti in altre serie televisive. Lino Guanciale e Pierpaolo Spollon, ad esempio, torneranno presto protagonisti delle prime serate Rai ne La porta rossa 2, che probabilmente andrà in onda dal mese di gennaio, sempre su Rai Due.