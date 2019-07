La terza stagione de L’Allieva ci sarà: conferma la scrittrice Alessia Gazzola

Buone notizie per tutti i fan di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: L’Allieva 3 si farà! Dopo il finale della seconda stagione la questione era rimasta in sospeso ma ora la Rai ha deciso di puntare di nuovo sulla storia nata dalla penna di Alessia Gazzola. Proprio la scrittrice ha dato la conferma ufficiale della terza stagione su Instagram, pubblicando uno scatto del copione del primo episodio. Dunque, al momento i nuovi episodi sono in fase di stesura: molto probabilmente le riprese inizieranno tra fine anno e l’inizio del 2020. Un modo anche per rispettare i precedenti impegni dei protagonisti: la Mastronardi è impegnata come madrina al Festival di Venezia mentre Guanciale è sul set della nuova fiction Il commissario Ricciardi.

Le prime anticipazioni su L’Allieva 3: nuovi misteri da risolvere

Come mostra la foto pubblicata da Alessia Gazzola il primo episodio de L’Allieva 3 è tratto dal romanzo Arabesque, quello che vede protagonista un’etoile della Scala. La donna muore in cause inspiegabili e come sempre Alice, con l’aiuto di CC, cerca di risolvere il mistero che si cela dietro il decesso. Confermati ovviamente nel cast della nuova stagione i protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale mentre è in forse la partecipazione di Giorgio Marchesi. Il pm Sergio Einardi è rimasto vittima di un attentato nell’ultima puntata de L’Allieva 2 e il suo futuro non è al momento chiaro. “Ho avvertito dell’ottimismo. Non so ancora nulla però. Sono in attesa di capire quale destino riserveranno gli autori al mio personaggio”, ha dichiarato l’attore qualche mese fa.

Quando andrà in onda la terza stagione de L’Allieva

Visto che L’Allieva 3 è ancora in fase di scrittura e le riprese non sono cominciate è probabile che la serie vada in onda nell’autunno 2020 o, se i lavori di pre e post produzione andranno per le lunghe, nell’inverno 2021.