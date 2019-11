Iniziate le riprese de L’Allieva 3: ecco chi sono i nuovi attori

Sono ufficialmente iniziate a Roma le riprese della terza stagione de L’Allieva, la fortunata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Confermati nei panni dei protagonisti Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC, i bravi Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nelle nuove puntate ci sarà anche Giorgio Marchesi, l’interprete di Sergio Einardi dalla seconda stagione. Come rivela in anteprima Tv Blog il pm è ancora vivo nonostante l’attentato dell’ultima puntata trasmessa lo scorso anno. Se Marchesi è confermato non ci sarà invece Tullio Solenghi, ovvero Supremo, il Professor Paul Malcomess. Non è chiaro se con l’uscita di scena del medico non ci sarà spazio neppure per il figlio Arthur, il primo amore di Alice a cui presta il volto Dario Aita.

Le new entry de L’Allieva 3 sono Antonia Liskova e Sergio Assisi

Tra le new entry della terza stagione de L’Allieva due attori molto amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Antonia Liskova e Sergio Assisi. La prima vestirà i panni del nuovo capo dell’istituto di medicina legale mentre il secondo sarà il fratello di Conforti, alias Lino Guanciale. Non ci sarà dunque Vittoria Belvedere, come si sussurrava da mesi.

La terza stagione de L’Allieva sarà l’ultima su Rai Uno

Come anticipato da Lino Guanciale, la terza stagione sarà l’ultima per L’Allieva. La messa in onda è prevista per l’autunno 2020. Molto probabilmente la serie sarà divisa in sei puntate.