L’Allieva 3, riprese al via: la terza stagione sarà l’ultima

Iniziano le riprese della terza stagione de L’Allieva che sarà l’ultima

Tutto pronto per la terza stagione de L’Allieva, la fortunata fiction di Rai Uno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Dopo il successo delle prime due stagioni la serie è stata confermata per una terza stagione, che sarà l’ultima. A confermarlo il protagonista Lino Guanciale, in un’intervista concessa al settimanale Mio. L’attore ha anche rivelato che le riprese delle nuove puntate inizieranno il prossimo 25 novembre a Roma. Accanto a Lino ci sarà per la terza volta consecutiva Alessandra Mastronardi, mentre è ancora tutto da chiarire il futuro di Dario Aita e Giorgio Marchesi, che in passato hanno indossato i panni di Arthur e Sergio Einardi.

Le ultime parole di Lino Guanciale su L’Allieva 3

“Per L’Allieva inizieremo le riprese il 25 novembre: sia io che Alessandra siamo contenti di tornare per quest’ultimo appuntamento a vestire i panni del dottor Claudio Conforti e Alice Allevi”, ha spiegato Lino Guanciale al settimanale Mio. Per l’abruzzese è un onore tornare a lavorare con Alessandra Mastronardi, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto fin dal primo ciak. “Con tutte le mie partner sul set si è creato un bel feeling, ma con Alessandra ho in comune anche dei lati caratteriali e con lei c’è un’intesa perfetta”, ha ammesso Guanciale.

Le parole di Alessandra Mastronardi su L’Allieva 3

“A novembre tornerò sul set con Lino Guanciale per girare la terza stagione de L’Allieva. Chiuderemo questa storia che tanto è piaciuta al pubblico. La serie dovrebbe andare in onda il prossimo anno”, ha invece dichiarato di recente Alessandra Mastronardi.