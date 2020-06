L’allieva 3 riprese al via oggi, attori tornano sul set: la foto della Mastronardi

Ripartono le riprese de L’allieva 3, finalmente ci siamo: Alessandra Mastronardi pubblica una foto dal set

Dopo un lunghissimo stop le riprese de L’allieva 3 sono ricominciate! Già nei giorni scorsi avevamo avuto un indizio sull’imminente ritorno sul set degli attori del cast, ma non si sapeva precisamente quando sarebbe successo. Adesso invece sì, è tutto chiaro: le riprese sono ripartire proprio oggi. Questo almeno si evince da una foto di Alessandra Mastronardi pubblicata su Instagram. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, perché adesso che gli attori possono tornare sul set e finire di registrare le nuove puntate non slitterà di molto la messa in onda delle stesse. Tra qualche mese saranno pronte, se pensiamo che erano già a buon punto. Non devono infatti girare tutte le puntate dall’inizio, perché le riprese sono state interrotte a lavoro inoltrato. Le riprese infatti sono iniziate lo scorso novembre, quindi possiamo immaginare che non manchi poi molto alla fine delle stesse. A marzo invece è arrivato lo stop dopo che l’Italia intera si è fermata a causa del Coronavirus.

L’allieva 3, gli attori sono tornati sul set: ripartono oggi le riprese dopo lo stop

Lino Guanciale si era detto d’accordo con lo stop, ma possiamo immaginare quanto fosse impaziente di tornare sul set come tutti i suoi colleghi. E quel giorno, che sembrava lontanissimo, è invece arrivato. Alessandra Mastronardi, che interpreta Alice Allevi, ha pubblicato tra le sue stories un selfie scattato sul set de L’allieva 3, come ha scritto lei stessa. E poi tutto l’entusiasmo racchiuso in due parole: “Si ricomincia!”. Nello scatto non è sola ma insieme a Fabrizio Coniglio, che interpreta il ruolo di Visone. I due attori indossano la mascherina, per cui è probabile che nelle riprese gli attori manterranno le distanze tra loro, dopo aver fatto tutti i controlli del caso per poter tornare sul set. Immaginiamo infatti che gli attori verranno tenuti sotto controllo e monitorati con i mezzi a disposizione della produzione, per esempio i test sierologici. Ma come faranno con le scene d’amore? Insomma, dobbiamo abituarci a non vedere baci tra Alice e Claudio?

L’allieva 3, le riprese delle nuove puntate sono ufficialmente ricominciate

Non resta che attendere le prime dichiarazioni dal set per capire come si svolgeranno le riprese. Non dimentichiamo inoltre che la terza sarà anche l’ultima stagione de L’allieva, per cui speriamo che il Coronavirus non cambierà proprio tutto. Per esempio il finale. Al momento non resta che avere fiducia negli sceneggiatori e negli addetti ai lavori: avranno studiato un modo per riuscire a girare le puntate senza pericoli e attenendosi alle disposizioni, ma garantendo emozioni. Per quanto riguarda l’arrivo delle nuove puntate de L’allieva 3 si dovrà attendere un po’: con molta probabilità infatti andranno in onda il prossimo inverno.