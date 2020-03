L’Allieva 3, riprese bloccate dal Covid-19. Lino Guanciale: “È un bene”

Ferme le riprese de L’Allieva 3 per il Coronavirus: il messaggio del protagonista Lino Guanciale

Il Coronavirus ferma anche il set de L’Allieva 3. Le riprese della nuova stagione, iniziate lo scorso novembre, sono state bloccate per questioni di sicurezza. A dare l’annuncio il protagonista Lino Guanciale, che presta il volto al medico legale Claudio Conforti detto CC. L’attore abruzzese si è detto soddisfatto di questa decisione e tramite Instagram ha invitato tutti i suoi follower a restare a casa. Molto probabilmente si riprenderà a lavorare da aprile: tutto dipenderà molto da come evolverà la questione Covid-19 nei prossimi giorni. Questo potrebbe portare ad uno slittamento della messa in onda: le nuove puntate de L’Allieva dovevano essere disponibili già dal prossimo settembre ma è probabile che vengano rimandate a dicembre-gennaio.

Lino Guanciale invita tutti a restare a casa per combattere l’emergenza Covid-19

“Adesso ci siamo, anche il nostro set si è fermato. Ed è un bene. Perché restando a casa, sostenendo le strutture sanitarie chiamate a duri sforzi e osservando le regole ce la faremo. Tutti insieme. Questa surreale condizione ci lega tutti, ed è una novità per il nostro grande, magnifico e spesso troppo diviso Paese. Siamo tutti dalla stessa parte e possiamo dimostrare di quanta forza, disciplina, cura e amore per noi stessi siamo capaci. #iorestoacasa, sì, ma non per fermarci… nei prossimi giorni inventiamoci qualcosa per riempire questo momento di riflessioni e spunti nuovi. Io mi impegno: la cultura non si ferma. Stringiamoci tutti attorno a quello che ci unisce: non la paura, ma l’amore per le nostre città, le nostre regioni, la nostra nazione”, ha scritto Lino Guanciale su Instagram dopo che è stato momentaneamente chiuso il set de L’Allieva 3.

La terza stagione de L’Allieva sarà l’ultima per Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

Le avventure di Alice Allevi e CC si concluderanno con la terza stagione. Tra le new entry delle nuove puntate due attori molto amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Antonia Liskova e Sergio Assisi. La prima vestirà i panni del nuovo capo dell’istituto di medicina legale mentre il secondo sarà il fratello di Conforti, alias Lino Guanciale. Giorgio Marchesi, ovvero l’interprete di Sergio Einardi, ci sarà ma avrà poche scene. Tagliato dalla storia Tullio Solenghi, che prestava il volto al Professor Malcomess.