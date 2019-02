Lady Gaga e Bradley Cooper è amore? La cantante smentisce il flirt

Lady Gaga e Bradley Cooper sono innamorati? Arriva la risposta della cantante

Stava impazzando ormai da giorni il gossip su Lady Gaga e Bradley Cooper. La cantante ha vinto un Oscar come miglior canzone originale per il film “A Star Is Born“, diretto proprio da Bradley Cooper. I due, che hanno anche recitato insieme nella pellicola, avevano affascinato tutti con la loro esibizione sul palco del Dolby Theatre durante la notte della premiazione dedicata agli Academy Awards. E da lì è scoppiato il caso: c’è qualcosa di speciale tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Giorni e giorni di pettegolezzi e chiacchiere ed ora arriva la risposta della star di origini italiane. Lady Gaga, ospite al Jimmy Kimmel Live, ha smentito ufficialmente il flirt con il collega, affermando: “Prima di tutto, i social media francamente sono la toilette di internet. Ciò che è stato fatto alla cultura pop è incredibile. E le persone vedono l’amore perché è ciò che vogliono vedere“. Parlando e rispondendo al conduttore, Gaga ha anche spiegato il trasporto che ha avuto durante la ormai famosa performance: “Questa è una canzone d’amore. Il film, A Star Is Born, è una storia d’amore. Abbiamo lavorato così duramente, abbiamo provato tutta la settimana per quella performance”.

Lady Gaga smentisce il flirt con Bradley Cooper: le sue dichiarazioni

Non è sbocciato l’amore sul set di A Star Is Born tra Lady Gaga e Bradley Cooper. A spiegare l’innegabile trasporto della performance alla notte degli Oscar, da cui è partito il gossip su una loro probabile storia d’amore, è stata Lady Gaga: “Sapete che non cedo volentieri il controllo di una performance live sul palco e le ho fatte un milione di di volte, ma Bradley è il regista del film ed è anche il regista dei momenti musicali in esso contenuti. Sapevo che aveva una visione, così gli ho chiesto come avremmo dovuto esibirci. E lui ha organizzato tutto”. Nonostante ciò, la cantante ha comunque ammesso una certa chimica con l’attore, frutto probabilmente di mesi e mesi di set insieme: “Dal punto di vista dell’esibizione, era importante che entrambi fossimo connessi tutto il tempo. Ho avuto le mie braccia intorno a Tony Bennett per tre anni di tour mondiale. Quando canti canzoni d’amore, vuoi che le persone percepiscano quel sentimento“.

Niente amore all’orizzonte per Lady Gaga e Bradley Cooper

Infondato qualsiasi gossip che si era ipotizzato tra Lady Gaga e Bradley Cooper. Complice anche la notizia, arrivata a sorpresa negli scorsi giorni, della rottura del fidanzamento e dunque dell’annullamento del matrimonio, della cantante di “Poker Face” con l’ormai ex compagno Christian Carino.