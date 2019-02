Lady Gaga e Bradley Cooper innamorati? L’ex moglie di lui conferma

Lady Gaga e Bradley Cooper segretamente innamorati? L’ex moglie dell’attore lancia una chiara frecciatina alla coppia e conferma il gossip sul loro conto

I rumours sul presunto e segreto flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper non si placano e, anzi, dopo la notte degli Oscar 2019 sono esplosi. La complicità che i due hanno dimostrato sul palco e il modo in cui si sono guardati, ad oggi, ha portato molti a credere che ci possa essere qualcosa tra di loro. Da quando Lady Gaga ha annullato l’imminente matrimonio con il suo fidanzato, inoltre, tantissimi si sono detti convinti che dietro a questa sua decisione ci fosse la vicinanza con Bradley Cooper. Con lui ha lavorato insieme (e a stretto contatto) negli ultimi mesi sul set di A star is born e la passione che hanno dimostrato di avere in scena e fuori non ha fatto altro che alimentare il gossip sul loro conto. A dire la sua sulla questione, come ha riportato il Mirror, è stata anche l’ex moglie di lui, Jennifer Esposito che, con una chiara frecciatina alla coppia, ha in qualche modo confermato le voci su di loro.

Lady Gaga e Bradley Cooper: parla l’ex moglie di lui Jennifer Esposito

L’ex moglie di Bradley Cooper non si è pronunciata direttamente su Lady Gaga e l’ex marito ma, durante la notte degli Oscar, ha postato un commento sui social che non è passato inosservato. Il Mirror ha raccontato che, durante la performance dei due artisti agli Academy Awards, pare che il cabarettista David Spade abbia pubblicato una foto dei di Bradley Cooper e Lady Gaga accompagnando il tutto con la seguente didascalia: “C’è qualche possibilità che questi due non siano stati insieme?”. Il post di Spade non è passato inosservato e, come uno screenshot di CommentsByCelebs dimostra, è stato commentato dall’ex moglie di Cooper con un sarcastico: “Ah”. Quasi come se volesse sottolineare di essere d’accordo con la cosa.

Lady Gaga, il suo discorso agli Oscar 2019 commuove tutti: i ringraziamenti a Bradley Cooper

Lady Gaga, sia durante il suo discorso agli Oscar 2019 che dopo sui social, ha sempre ringraziato Bradley Cooper rivolgendosi a lui come ad un amico. Il matrimonio dell’attore con Jennifer Esposito, come le cronache rose riportano, non è finito esattamente nel migliore dei modi. Che il commento della sua ex moglie sia solo frutto di risentimento?