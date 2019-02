Lady Gaga discorso Oscar 2019 (traduzione): in lacrime dopo il trionfo

Oscar 2019, Lady Gaga trionfa con Shallow: il discorso (tradotto) che ha commosso tutti

È stata una grande serata quella di ieri sera per Lady Gaga. La cantante, candidata agli Oscar con il film A star is born, ha trionfato con la canzone Shallow (colonna sonora del film diretto da Bradley Cooper). L’esibizione di Lady Gaga e Bradley Cooper, ieri, è stata da brividi. I due hanno dimostrato di avere una sintonia senza precedenti, tanto che il loro duetto ha riacceso di nuovo il gossip sul loro presunto flirt. Altrettanto emozionante, però, è stato il discorso di Lady Gaga sul palco degli Oscar 2019. Quando ha saputo di aver vinto con Shallow il premio come miglior canzone la cantante è scoppiata a piangere e con le sue parole ha conquistato – ancora una volta – tutti.

Lady Gaga discorso Oscar 2019 tradotto: “Se avete un sogno combattete per realizzarlo”

Lady Gaga in lacrime ieri sera alla premiazione degli Oscar 2019 ha parlato con il cuore in mano al suo pubblico. “Tutto questo è parte di un duro lavoro. Ho lavorato a lungo, per tanto tempo e non si tratta di vincere ma si tratta di non arrendersi” ha detto commossa la cantante. “Se avete un sogno combattete per realizzarlo. Ci vuole disciplina per la passione. Non importa quante volte siete stati respinti, siete caduti o siete stati sconfitti. Importa quante volte vi siete rialzati e siete stati coraggiosi ad andare avanti”, così ha concluso i suoi ringraziamenti l’artista che, con le sue parole ha inspirato i fan di tutto il mondo.

Oscar 2019: Green Book vince il premio come miglior film

A vincere il premio come miglior film, agli Oscar 2019, è stato Green Book. La pellicola si è portata a casa anche i premi come: miglior sceneggiatura originale e miglior attore non protagonista. Per scoprire come sono state distribuite tutte le altre statuette vi riportiamo invece qui, all’articolo completo.