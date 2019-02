Oscar 2019, premiazione: tutti i vincitori e il miglior film dell’anno

Vincitori Oscar 2019: la lista di tutti i premi e non solo

Nella notte tra il 24 e il 25 Febbraio si è celebrata la famosissima ed amatissima Notte degli Oscar 2019. Grande attesa per l’amatissimo e famosissimo evento. Non a caso si tratta della premiazione più ambita dall’intero mondo della cinematografia. Come ogni anno, il red carpet e la consegna delle meravigliose statuette hanno avuto luogo a Los Angeles, più precisamente al Dolby Theatre. A presentare la grande serata non un unico conduttore. Il palcoscenico è infatti stato condiviso da più di una star. Tanti i film in nomination, a partire da Roma di Alfonso Cuarón e La Favorita di Yorgos Lanthimos, entrambi candidati a ben 10 premi. Ma passiamo ai nomi dei vincitori e al titolo del lungometraggio eletto Miglior Film dell’anno.

Lista vincitori Oscar 2019: tutti i premi

– Miglior cortometraggio d’animazione: a Bao di Domee Shi e Becky Neiman-Cobb

– Miglior cortometraggio: a Skin di Guy Nattiv e Jaime Ray Newman

– Miglior cortometraggio documentario: a Period. End of sentence

– Miglior documentario: a Elizabeth Chai Vesarhelyi e Jimmy Chin con Free Solo

– Miglior trucco e acconciatura: a Greg Cannon, Kate Biscoe e Paricia Dahaney-Le May con il film Vice

– Miglior costume: a Ruth E. Carter con il film Black Panther

– Miglior montaggio sonoro: a John Warhurst e Nina Hartstone con ill film Bohemian Rhapsody

– Miglir sonoro: a Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali con il film Bohemian Rhapsody

– Migliori effetti speciali: al film Il Primo Uomo

– Miglior colonna sonora: a Ludwing Goransson con il film Black Panther

– Miglior canzone: a Shallow di Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt con il film A Star Is Born

– Miglior montaggio: a John Ottman con il film Bohemian Rhapsody

– Miglior scenografia: a Hannah Beachler e Bay Hard con il film Black Panther

– Miglior fotografia: ad Alfonso Cuarón con Roma

– Miglior film d’animazione: a Spiderman: un nuovo universo della Marvel

– Miglior film straniero: ad Alfonso Cuarón con Roma

– Miglior sceneggiatura non originale: al film BlaKkKlansman

– Miglior sceneggiatura originale: a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly con il film Green Book

– Miglior attrice non protagonista: Regina King con il film Se La Strada Potesse Parlare

– Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali con il film Green Book

– Miglior regia: ad Alfonso Cuarón con Roma

– Miglior attore protagonista: a Rami Malek con Bohemian Rhapsoid

– Miglior attrice protagonista: a Olivia Colman con il film La Favorita

– Miglior film: a Green Book di Peter Farrelly

Notte degli Oscar 2019: vincitori e altri dettagli

Insomma, anche quest’anno, la Notte degli Oscar ha regalato grandi sorprese. Come sempre, il grande evento è partito intorno alle 23 con il consueto red carpet, per poi spostarsi all’interno del Teatro. Gli ospiti hanno preso parte ad una celebrazione di diverse ore, più precisamente iniziata intorno alle 2 di notte e conclusasi solo all’alba di Lunedì 25 Febbraio 2019. Le star di Hollywood hanno sfilato in grande stile sul red carpet e questa volta nessuno pare si sia presentato in strambe vesti. Tutto è filato abbastanza liscio.