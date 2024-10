La Volta Buona, lite tra ospiti: “Siamo nel 2024!”, interviene Balivo

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda oggi su Rai 1, intitolata La Volta Magazine, Caterina Balivo e gli ospiti in studio hanno parlato di tutte le separazioni tra vip in questi ultimi mesi. Tra queste si è trattata anche la presunta crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle. Proprio a riguardo c’è stata un’accesa discussione tra due degli ospiti, Filippo Nardi e Stefania Orlando, a causa di opinioni divergenti. I toni si sono alzati a tal punto da portare la conduttrice a cercare di mediare. Scopriamo meglio che cosa è successo nello specifico.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Nella prima parte del programma vengono commentati argomenti d’attualità e oggi si è trattato nello specifico il tema dei divorzi tra personaggi famosi. Caterina ha accennato anche alla presunta crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle. Nel mostrare un filmato della Duchessa di Sussex, una delle ospiti in studio, Stefania Orlando, ha commentato l’abito rosso che indossava elogiandone la bellezza. A quel punto è intervenuto un altro ospite, Filippo Nardi.

Queste sono state le sue parole taglienti su Meghan:

Non ha quella modestia britannica. Vuole fare la principessina, le principesse non si vestono così.

Orlando ha immediatamente replicato definendola una donna moderna, scatenando un botta e risposta dai toni abbastanza accesi. Filippo ha difatti continuato a sostenere la sua tesi, contraddicendo Stefania.

Queste le sue parole in risposta ad Orlando:

Non è moderna, è provocante. Se vuoi fare la principessa…

Stefania non gli ha neppure lasciato finire la frase che ha replicato immediatamente:

Una principessa non può essere provocante? Siamo nel 2024!

I toni si sono alzati portando quindi la conduttrice a cercare di sedare gli animi. Quando Filippo ha sottolineato che i reali hanno un’etichetta da seguire, Caterina è intervenuta prendendo le parti di Orlando.

Di seguito il suo pensiero su Meghan Markle:

Scusa l’etichetta da seguire, hanno tolto la scorta, hanno tolto tutto, lei è sempre la moglie di Harry ma è Meghan Markle. Cioè, voglio dire…

Nonostante l’intervento della conduttrice, i due ospiti hanno continuato a battibeccare! Stefania ha difatti continuato a sostenere come Meghan fosse stata una fortuna per Harry mentre Filippo l’ha definita esattamente il contrario! A quel punto, Balivo, ha spostato l’attenzione su altro chiamando un servizio di una inviata da Londra. Solo così si è messo fine al botta e risposta tra i due ospiti in studio.