LVB, filmato non parte: l’imbarazzo di Balivo, poi sbotta con ospite

Nella prima parte della puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, intitolata La Volta Magazine, si è parlato del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Non poteva chiaramente mancare il toto nomi dei possibili cantanti in gara. Proprio a riguardo la conduttrice voleva mostrare un filmato che, tuttavia, ha tardato ad arrivare causando così un momento d’imbarazzo. Poco dopo, sempre in merito ai probabili partecipanti alla kermesse canora, c’è stata una piccola discussione tra Balivo ed alcuni degli ospiti in studio a causa di idee divergenti. Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona. Nella prima parte del programma, intitolata La Volta Magazine, Caterina Balivo ha commentato insieme agli ospiti in studio le novità riguardanti il prossimo Festival di Sanremo. Nello specifico la conduttrice ha anche parlato dei possibili cantanti che prenderanno parte alla gara. Proprio a riguardo voleva mostrare un filmato sul toto nomi dei partecipanti che, tuttavia, ha tardato a partire. Per diversi secondi, difatti, è calato il silenzio in studio mentre nulla compariva sullo schermo. L’accaduto ha scatenato l’imbarazzo evidente della conduttrice.

Caterina si è difatti domandata con fare spaesato:

Non c’è il filmato?

La discussione sulla presenza di Tiziano Ferro a Sanremo

Poco dopo, fortunatamente, sullo schermo è comparsa un’immagine con tutti i cantanti che, secondo la stampa, potrebbero comporre il cast della prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra questi c’era anche Tiziano Ferro. Proprio la sua possibile presenza ha scatenato una discussione in studio tra Balivo ed alcuni suoi ospiti. Giulio Todrani, padre della cantante Giorgia, ha difatti sostenuto che per l’artista fosse superfluo prendere parte alla gara in quanto non ha bisogno di mettersi in gioco visto che la sua carriera è già a livelli molto alti.

A quel punto Caterina gli ha risposto dicendo:

Però non è giusto quello che dici Giulio, Sanremo è Sanremo. Così stai sminuendo Sanremo.

Anche un’altra ospite in studio si è trovata d’accordo con le parole della conduttrice sottolineando a propria volta come Todrani stesse sminuendo il Festival di Sanremo. Poco prima, però, Balivo era sbottata anche con lei. Dopo aver detto che anche artisti come Ferro dovrebbero mettersi in competizioni, difatti, la padrona di casa ha avuto una reazione un po’ contrariata.

Nello specifico le ha detto: