La volta buona, Eleonora Pedron commossa: la sorpresa inattesa

Ospite della puntata di La volta buona andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio di martedì 26 marzo, tra i diversi ospiti di Caterina Balivo c’è stata anche l’ex Miss Italia Eleonora Pedron. Durante l’intervista ha parlato del suo libro “L’ho fatto per te”, della sua partecipazione al concorso di bellezza e raccontato come l’abbia fatto per suo padre, morto in un tragico incidente stradale. La conduttrice ha poi fatto una sorpresa decisamente inaspettata alla sua ospite, portandola ulteriormente alla commozione.

Grande spazio durante l’intervista è stato dato alla partecipazione di Pedron a Miss Italia. Balivo ha difatti voluto mostrare un filmato dell’epoca dove Eleonora spiegava la motivazione della sua presenza lì al concorso.

Questo quanto detto in quell’occasione:

La mia presenza qui a Miss Italia è un bis perché l’avevo già fatto tre anni fa, nel 99 quando avevo ancora 17 anni e come previsto dal regolamento di Miss Italia i minorenni devono essere accompagnati da un familiare. Tre anni fa io ero stata accompagnata da mio papà, purtroppo è mancato quest’anno in un incidente stradale e io l’ho fatto per lui.

Rivedere quelle immagini e riascoltare le proprie parole a Miss Italia ha commosso la showgirl che ha voluto ricordare suo padre. Pedron si è aperta circa la sua scomparsa, raccontando il doppio dramma della perdita della sorella Nives sempre nella stessa circostanza. A quel punto Caterina Balivo ha fatto scorrere sullo schermo delle foto che la raffiguravano in compagnia di tutta la sua famiglia. Nel vederle Eleonora si è evidentemente emozionata, tuttavia le sorprese per lei non sono finite.

La conduttrice ha difatti voluto chiamare in studio una persona molto speciale per Pedron: sua zia Chiara. L’arrivo della zia ha profondamente toccato l’ex Miss Italia, essendo le due molto legate. Chiara si è quindi trattenuta per tutto il resto dell’intervista, raccontando alcuni momenti dell’infanzia di Eleonora e ripercorrendo la loro vita insieme.

Pedron ha poi parlato del suo incontro con Fabio Troiano, con il quale ha una relazione dal 2019. I due si sono conosciuti per caso, grazie ad un cambio di treno, ritrovandosi uno accanto all’altro ma parlandosi soltanto una volta arrivati alla meta. Nessun accenno, invece, al suo ex Max Biaggi. L’ex Miss Italia ha difatti glissato sull’argomento quando Caterina l’ha nominato.