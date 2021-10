Eleonora Pedron e Fabio Troiano: la decisione su figlio e matrimonio

Dal 2019 Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia solida e stabile. Dopo un incontro casuale in treno i due sono diventati inseparabili. Un amore cresciuto giorno dopo giorno, in seguito a un colpo di fulmine che ha travolto entrambi. Da anni la conduttrice e l’attore portano avanti una relazione a distanza: lei a Montecarlo con i figli avuti dall’ex compagno Max Biaggi, lui a Roma, dove è nato e cresciuto.

Nonostante il rapporto a distanza tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano funziona tutto a meraviglia. È stata la stessa ex Miss Italia – oggi al timone del programma di La7 Belli dentro belli fuori – a confermarlo al settimanale Di Più Tv. La Pedron ha assicurato che lei e Troiano sono sempre più legati nonostante la quotidianità in due città e nazioni diverse.

“Sappiamo che quello che ci unisce è qualcosa di molto forte. E per un rapporto così si è disposti ad affrontare tutto”, ha precisato Eleonora Pedron alla rivista edita da Cairo Editore. Ci sono progetti seri in vista per la coppia? A quanto pare no: la 39enne e Fabio Troiano hanno deciso di non avere un figlio e non pensano al matrimonio. “Stiamo bene così”, ha chiarito la Pedron, già mamma di Ines e Leon.

Fabio Troiano non è mai diventato padre ma Eleonora Pedron ha spiegato che il fidanzato non cerca una paternità a tutti i costi. È contento del legame che ha instaurato con i figli di Eleonora, che ha avuto modo di conoscere qualche tempo fa.

Eleonora Pedron ha aggiunto:

“Matrimonio? Per il momento non è in programma neppure quello. Poi si vedrà. Ho imparato a non fare troppi progetti, ma a godermi le piccole, grandi gioie di ogni giorno. Anche perché ho già una vita molto piena così: ho i miei figli, Fabio, il mio lavoro”

La soubrette non è mai convolata a nozze, neppure con Max Biaggi, con la quale ha vissuto una lunga love story durata un decennio, per la precisione dodici anni. Perché Eleonora Pedron non si è mai sposata? Come rivelato in passato dalla diretta interessata, Biaggi è sempre stato contrario ai fiori d’arancio.

Eleonora sognava fin da bambina di indossare l’abito bianco ma si è adattata alla richiesta del suo ex compagno Max, che le ha regalato due splendidi figli.

Cosa fa oggi Eleonora Pedron

Dal 2020 Eleonora Pedron conduce su La7 il programma di salute Belli dentro belli fuori. Un appuntamento davvero stimolante per l’ex Miss Italia. Tra tv e figli la Pedron ha trovato anche il tempo per tornare all’Università: si è iscritta alla Facoltà di Psicologia. Ha già dato tutti gli esami del primo anno e ora è impegnata con quelli del secondo.