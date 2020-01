Eleonora Pedron: “Perché non mi sono sposata con Biaggi, i rapporti oggi”

Eleonora Pedron in confidenza: “Matrimonio con Fabio Troiano? La vita riserva sorprese… Ecco perché non mi sono sposata con Max Biaggi e quanto ho sofferto”. I rapporti oggi tra i due ex

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia affiatata e complice. Galeotto fu un treno Roma-Milano e una coincidenza di ‘ritardi e anticipi’ che li ha fatti incontrare sul vagone. Poi una parola ne ha tirata un’altra e la conoscenza si è via via trasformata in sentimento. Sentimento sempre più forte e ardente. Oggi l’attore e l’ex Miss Italia vivono la brezza dell’amore e addirittura si sussurra la parola matrimonio. Dopotutto Eleonora ha sempre sognato di indossare l’abito bianco e, quindi, chissà… Per il momento, però, frena, confidandosi al settimanale Oggi. Tuttavia non esclude nulla. E a proposito dell’ex Max Biaggi, racconta che…

“Quando avrò un anello di fidanzamento, metterò uno striscione sul terrazzo”

“Quando avrò un anello di fidanzamento metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese”, dichiara la Pedron a proposito di una eventuale proposta di nozze di Troiano. “Per ora, però, va bene così – aggiunge – anche se il matrimonio è sempre stato nei miei sogni. Da piccola mettevo l’abito da sposa di mia madre e sfilavo in casa immaginando una famiglia numerosa”. E con Max Biaggi? Perché non sono mai arrivati i fiori d’arancio?

“Max contrario al matrimonio”

“Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”, spiega Eleonora che passa poi a descrivere in che rapporti è oggi con l’ex motociclista. “Tra noi i rapporti sono buoni, devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole“. La Pedron invece è un poco più ‘tenera’ anche se fa sapere che la musica sta cambiando: “Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti. Certo quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto.”