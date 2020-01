Eleonora Pedron torna in tv: nuovo progetto su La 7 per l’ex Miss Italia

Un nuovo progetto attende la showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron che fino all’anno scorso abbiamo visto come ospite fisso a Quelli che il calcio in onda su Rai2. Come fa sapere Tv Blog da sabato prossimo, 18 gennaio, alle ore 12.00 la Pedron sarà al timone di un programma con un format del tutto nuovo su La7, Belli dentro, Belli fuori, interamente dedicato al mondo della salute e del benessere. Dopo anni come ospite in un programma sportivo è arrivato il momento per la Pedron di cambiare format. Un programma incentrato principalmente sull’attualità medica e scientifica. Affiancata da nutrizionisti esperti e personal trainer, Eleonora, oltre che a condurre, si dedicherà a dare consigli su attività fisica e giusta alimentazione. Una svolta del tutto nuova per la Pedron che, ancora una volta, si dovrà dividere tra lavoro e famiglia.

La showgirl è felice accanto al nuovo compagno Fabio Troiano

La showgirl è conosciuta per la sua lunga storia d’amore con Max Biaggi, durata undici anni e dalla quale ha avuto due figli, Ines e Leon. Dopo la rottura, la Pedron ha ritrovato l’amore al fianco di Fabio Troiano, uno tra i più noti attori italiani. Sebbene sia iniziata da qualche mese, la storia tra i due sembra procedere a gonfie vele, tant’è vero che, da quanto riporta il settimanale Chi, Eleonora ha fatto conoscere all’attore anche i due figli avuti dall’ex motociclista.

Eleonora Pedron una vita tra amore e lavoro in televisione

La Pedron e Troiano fanno già le prove per una futura convivenza nella casa di lui a Roma dove lei lo raggiunge ogni volta che può ma al momento non c’è nulla di ufficiale in vista. Per ora Fabio ed Eleonora vogliono godersi la loro storia d’amore, come due ragazzini alle prese con il loro primo amore.