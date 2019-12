Eleonora Pedron e Fabio Troiano: niente convivenza, ma la coppia decolla. La settimana romantica a New York e le paparazzate romane. Un amore vissuto a distanza

Prosegue la love story tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano. I due, conosciutisi 6 mesi, praticamente per caso, su un treno che stava facendo la tratta Roma – Milano, continuano a essere molto vicini. Addirittura, di recente e in gran segreto, sono volati a New York concedendosi una vacanza romantica lunga una settimana, come racconta il magazine Chi che li ha poi immortalati nella Capitale durante la presentazione del film ‘Nati 2 volte’, di cui Troiano è protagonista. Insomma, la coppia è uscita allo scoperto. Tuttavia il magazine di Alfonso Signorini fa sapere che per ora la convivenza non è in progetto, seppur l’amore sia decollato. Un amore vissuto ‘a distanza’: dunque Fabio proseguirà a fare la spola tra Roma, città in cui dimora, e Montecarlo, dove sta in pianta stabile l’ex Miss Italia.

Fabio ed Eleonora tra Roma e Monte Carlo

Eleonora abita nel Principato di Monaco, con i suoi due figli avuti da Max Biaggi, anch’esso cittadino di Monte Carlo. Così ora è Fabio che la raggiunge, ora è lei che fa tappa a Roma per stargli vicino. Sembra che il desiderio della Pedron di ricreare una famiglia sia ancora ben vivo, come lei ha sempre dichiarato. Sulla convivenza, però, i due, almeno al momento e secondo Chi, frenano. Dopotutto si conoscono da soli sei mesi e, se qualcosa di più solido e duraturo dovrà sbocciare, c’è tempo. Intanto, quel che non manca è il sentimento…

L’ex dell’attore: “Dopo tanti anni di amore, Fabio e io stavamo attraversando un momento delicato e lui, improvvisamente, mi ha colpito al cuore”

Sull’inizio della relazione tra l’attore e la Pedron, ha detto la sua l’ex di Troiano. “Dopo tanti anni di amore, Fabio e io stavamo attraversando un momento delicato e lui, improvvisamente, mi ha colpito al cuore: è uscito allo scoperto con un’altra, la Pedron. Ce l’ho con lui per come ha gestito la situazione. Sono arrabbiata, soffro. Fabio e io non stavamo insieme da un giorno, ma da molti anni”, ha dichiarato Anna Centis alla rivista Di Più poco dopo che è trapelato il gossip su Troiano e l’ex Miss Italia.