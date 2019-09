Pedron-Troiano, parla l’ex di lui: “Stavamo ancora insieme, mi ha deluso”

Eleonora Pedron e Fabio Troiano: le rivelazioni dell’ex fidanzata Anny Centis

Ormai non è più una novità: nel mondo dello spettacolo c’è una nuova coppia, quella formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano. I due sono usciti allo scoperto qualche settimana fa sul red carpet del Festival di Venezia dopo che i paparazzi li hanno inseguiti per tutta l’estate. Al momento né l’ex Miss Italia né l’attore hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo ma c’è stato uno sfogo che ha spiazzato tutti. Quello di Anny Centis, l’ex fidanzata storica di Troiano, che si è prima detta “schifata” sui social network e poi ha concesso una lunga intervista al settimanale Di Più, nella quale ha raccontato bene la vicenda. A detta di Anna, di professione modella, la relazione tra la Pedron e Fabio sarebbe nata in un momento in cui la Centis era ancora in crisi con l’interprete di tante fiction e film per il cinema.

La versione dei fatti di Anny Centis, ex fidanzata di Fabio Troiano

“Dopo tanti anni di amore, Fabio e io stavamo attraversando un momento delicato e lui, improvvisamente, mi ha colpito al cuore: è uscito allo scoperto con un’altra, la Pedron. Ce l’ho con lui per come ha gestito la situazione. Sono arrabbiata, soffro. Fabio e io non stavamo insieme da un giorno, ma da molti anni”, ha dichiarato Anna Centis alla rivista edita da Cairo Editore. La modella 32enne e l’attore sono stati insieme per ben sei anni e non hanno mai nascosto di fare progetti importanti, come quello di mettere su famiglia. “All’inizio di questa estate, siamo entrati in crisi, una crisi più seria dei “momenti no” che avevamo avuto in passato, e ci siamo allontanati un po’. Era un periodo in cui sembrava che non ci capissimo più e ci eravamo presi una pausa, un periodo per riflettere sul nostro rapporto, sulla nostra storia d’amore. Una crisi che può capitare a una coppia che sta insieme da anni”, ha spiegato la giovane.

Anny Centis ha scoperto dalla stampa della Pedron e Troiano

Anny Centis ha scoperto della liaison tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano dalla stampa, da Internet e dai social network. Un duro colpo da digerire, che sta facendo soffrire parecchio la modella. “Non avevamo chiuso ufficialmente la nostra storia, non ne avevamo parlato, non c’era stato un chiarimento definitivo. Mi è sembrato un colpo basso che non meritavo. Per questo ce l’ho con lui. Gli amori possono finire, ma c’è modo e modo di concluderli”, ha puntualizzato Anny, che ha ribadito però di non avere nulla contro la Pedron. “Dopo sei anni d’amore mi aspettavo un minimo di delicatezza, di correttezza, anche perché lui è molto popolare e ogni sua azione fa clamore. Invece, uscendo improvvisamente allo scoperto con un’altra, mi ha gettato in un vortice: mi sono trovata sommersa da messaggi di familiari e amici che non sapevano neppure della nostra crisi”, ha precisato.

Gli amori passati di Fabio Troiano ed Eleonora Pedron

Prima di Anny Centis, Fabio Troiano ha amato la collega Violante Placido e ha avuto un flirt con Francesca Fioretti. Più tormentata la vita sentimentale di Eleonora Pedron: la 37enne ha amato per 13 anni Max Biaggi, dal quale ha avuto i figli Ines e Leon. Successivamente è stata legata a Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio, Tommy Vee e Nicolò De Devitiis.