La volta buona, Caterina Balivo stronca Ilary Blasi: “Fine pessima”

Ilary Blasi presa di mira anche da Caterina Balivo. Ma, si proceda con ordine. A distanza di pochi giorni dall’uscita del suo libro, il famoso “ragazzo del caffè” della conduttrice ha rilasciato un’intervista esclusiva. Si tratta di Cristiano Iovino, il cui nome era già trapelato nelle scorse settimane. In un’intervista a Il Messaggero, il giovane ha svelato la sua versione dei fatti sulla conoscenza con la Blasi, dichiarando che tra loro non ci sarebbe stato semplicemente un caffè, bensì una vera e propria frequentazione intima alla fine del 2021. A quanto pare, Ilary gli aveva spiegato che il suo matrimonio con Francesco Totti era agli sgoccioli e che erano addirittura separati in casa.

Insomma, una storia totalmente diversa rispetto a quella raccontata dalla Blasi nel suo documentario Neflix “Unica“. Nel frattempo, Ilary ha risposto alle accuse con una smentita che, però, per ora risulta abbastanza debole. L’ex letterina ha dichiarato che la verità rimarrebbe nei fatti raccontati nel suo film e ha negato completamente quanto detto da Iovino. Ad ogni modo, l’argomento è diventato subito il centro dell’attenzione della giornata ed è stato discusso ovunque, sia sui social che in televisione. A tal proposito, a La volta buona, Caterina Balivo ha parlato della vicenda insieme alla giornalista Incoronata Boccia.

Da una parte della giornalista ha criticato Iovino, accusandolo di non essere stato un galantuomo nei confronti della Blasi. D’altro canto, invece, la Balivo non crede che Ilary sia una vittima di questa storia, dato che anche lei non ha sicuramente avuto molta riservatezza nella gestione della separazione. “Poca galanteria da parte di Cristiano o poca galanteria da parte di tutti? No perché hanno comunque raccontato tutto”, ha sentenziato Caterina.

Non solo, la conduttrice ha riservato delle dure parole nei confronti della Blasi, criticando apertamente la sua strategia comunicativa. “Documentario, intervista e poi c’è il libro. Insomma, diciamo che la fine è stata pessima”, ha detto la presentatrice del talk di Rai1. Dunque, la Balivo si è espressa senza mezzi termini e non ha esitato a condividere la sua sincera opinione sulle recenti mosse pubbliche di Ilary, che vanno dal lancio del suo documentario alla prossima uscita della sua biografia, disponibile in tutte le librerie dal 30 gennaio.

Ma, Caterina Balivo non è sicuramente l’unica a pensarla in questo modo. Il web è letteralmente spaccato a metà, tra chi difende a spada tratta Ilary Blasi e chi, invece, crede che abbia sempre mentito e che stia approfittando di questa situazione solamente per guadagnare.