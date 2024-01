Ilary Blasi, in arrivo il suo libro: “La mia verità”. Pioggia di critiche

È ufficiale: il 30 gennaio uscirà il libro esclusivo di Ilary Blasi firmato Mondadori, “Che stupida, la mia verità“. Solamente dal titolo si può intuire che la conduttrice tornerà a parlare del matrimonio con Francesco Totti e della fine del loro amore: dall’incontro da favola culminato con la nascita dei loro tre figli alla scoperta dei tradimenti, fino al divorzio con annesse accuse reciproche. Ma, soprattutto, la Blasi si concentrerà sulla serenità ritrovata dopo un lungo percorso di rinascita affrontato a seguito della separazione. Ad annunciare l’uscita del libro è stata la stessa conduttrice con un post su Instagram, in cui con poche righe racchiude la sua essenza e l’evento che le ha cambiato totalmente la vita:

Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì.

Una storia che il pubblico conosce molto bene, dato il dettagliato racconto già fatto dalla Blasi nel suo documentario “Unica”, uscito su Netflix lo scorso 24 novembre. Un successo enorme, che ha portato Ilary a voler raddoppiare, improvvisandosi anche scrittrice. A quanto pare, ci sarebbero nuovi dettagli nascosti della lunga storia d’amore e del tanto discusso divorzio con l’ex calciatore, che la presentatrice ha voluto mettere per iscritto. Non solo, Ilary ha anticipato che ci sarà un finale a sorpresa, dunque inedito a coloro che hanno già visto il suo film: “‘Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso”.

Il post pubblicato da Ilary ha immediatamente scatenato un’ondata di reazioni, non tutte positive. Si dice che “il troppo stroppia” e, proprio per questo, la conduttrice ha ricevuto numerose critiche dal mondo del web. Molti ritengono che, avendo già avuto modo di raccontare la sua storia nel documentario “Unica“, non sia necessario per l’ex letterina tornare sull’argomento scrivendo gli stessi temi in un’autobiografia. Pertanto, diversi utenti l’hanno accusata di voler lucrare sulla fine del suo matrimonio. A questo punto, chissà come reagirà Francesco Totti alla notizia. Deciderà di rimanere in silenzio come successo nel caso del film Netflix o, questa volta, darà la sua versione dei fatti? Chissà…

“Che stupida. La mia verità”: quanto costa il libro di Ilary Blasi

Come anticipato prima, la data di uscita del nuovo libro di Ilary Blasi è fissata per il 30 gennaio 2024. Tuttavia, già da oggi, 9 gennaio, “Che stupida. La mia verità” è preordinabile in tutte le librerie e store on-line. Ma, quanto costa esattamente l’autobiografia della Blasi? A quanto pare, il prezzo ufficiale del libro è di 19,99 euro.