Ilary Blasi vuota il sacco: “Così scoprii i tradimenti di Totti, schifo”

Finalmente Ilary Blasi ha parlato ed ha rivelato come ha scoperto il tradimento di Francesco Totti. “Unica”, documentario in onda su Netflix a partire da venerdì 24 novembre con protagonista proprio la conduttrice romana, è andato a fondo in merito alla relazione tra l’ex calciatore della Roma e l’attuale fidanzata Noemi Bocchi. Secondo quanto raccontato dalla showgirl capitolina, a farle capire in modo nitido che l’allora marito aveva una storia extra coniugale sono stati dei regali ‘sospetti’ ricevuti dalla loro figlia più piccola.

Così Ilary Blasi ha scoperto la relazione clandestina tra Totti e Noemi Bocchi

La Blasi, dopo che uscirono delle indiscrezioni che volevano Totti intimo con Noemi, iniziò a dubitare che le voci che stavano circolando non fossero del tutto infondate. I suoi sospetti aumentarono considerevolmente quando Francesco un giorno tornò a casa con la figlia, la quale aveva con sé dei doni. Questo è ciò che Ilary ha spiegato in “Unica”:

“Mi dice che sono dei regali, che ha conosciuto nuovi amichetti. Chiedo i nomi e a quel punto mi ricordo dagli articoli di giornale che questa ragazza (Noemi, ovviamente) aveva dei figli. Unisco i puntini e faccio delle chiamate per capire come si chiamavano i bambini: coincideva tutto. E prendo coscienza del fatto che è tutto vero”.

L’ingaggio dell’investigatore privato e la mezza ammissione di Totti

A questo punto la conduttrice romana ha trasformato quelli che erano dubbi in certezze. Così si è messa a indagare a fondo, convinta che Totti e Noemi fossero amanti. E ha fatto bingo:

“Volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena. Io riesco a trovare il civico dove abitava la ragazza, arriviamo (si era fatta accompagnare da un’amica) e c’era la macchina parcheggiata. Ho fatto una foto all’auto, ma sono stata zitta”.

La Blasi si è quindi ritrovata ad essere sicura di essere stata tradita. Eppure mancava ancora la pistola fumante. Da qui la scelta di ingaggiare un investigatore privato che, però, si fece scoprire. Alla fine però, Ilary riuscì a mettere alle strette il marito che si trovò costretto ad ammettere di averla tradita. Arrivò una ammissione a metà:

“Ma l’investigatore si è fatto sgamare, quindi Francesco sa che io so. E pensare che la sera prima mi aveva cercato intimamente e io ovviamente l’avevo evitato. Lui non ammetteva, gli dico: “Basta, so tutto”. Alla fine lo ammette, ma come frequentazione leggera: era bravo a dire ca**ate”.

Per la conduttrice fu un durissimo colpo da digerire. E infatti, sempre in “Unica”, ha spiegato che, quando ebbe la sicurezza che Noemi e Totti avevano una relazione clandestina, fu sopraffatta prima dall’incredulità, poi dalla delusione e dalla rabbia, sentendosi una sciocca:

“Non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, che ha sempre detto di amarmi, che giurava che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere: mi sono sentita stupida, poi ho provato delusione, schifo, un po’ di rabbia”.

Nel corso del documentario, Ilary ha anche sostenuto di non essersi messa assieme all’ex capitano della Roma per denaro: “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi”. Una sottolineatura che funge da replica a tutti coloro che in più occasioni, nel corso degli anni, l’hanno accusata di essere convolata a nozze con l’ex atleta giallorosso per sfruttarne la visibilità.