La volta buona, Balivo sbotta in diretta: “Siamo in tv o in radio?”

Oggi, martedì 16 gennaio, è andata in onda una nuova puntata del talk pomeridiano di Rai 1 “La volta buona“. Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: prima, ha dedicato uno spazio al Festival di Sanremo insieme a Francesca Alotta, Chiara Galiazzo e Donatella Milano; successivamente, ha intervistato una delle coppie del momento, ovvero Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Dopo aver concluso l’esperienza a Ballando con le stelle classificandosi al terzo posto, la storia tra i due sta proseguendo anche lontano dalle telecamere. La coppia ha infatti raccontato alla Balivo le prime settimane vissute fuori dagli studi televisivi, aggiornandola sulla loro relazione.

Peccato che, prima d’iniziare l’intervista, c’è stato un piccolo problema tecnico. La Balivo ha dato il benvenuto a Lorenzo e Lucrezia, che sono entrati in studio sulle note del brano “Rossofuoco” di Mida, allievo di Amici. Tuttavia, anche dopo aver raggiunto le loro postazioni, la canzone ha continuato a suonare a volume alto, impedendo alla conduttrice e ai suoi ospiti di andare avanti con la trasmissione. Da lì, si è creato un momento d’imbarazzo durato diversi secondi, in cui Caterina ha aspettato impazientemente lo stacco della musica. Ad un certo punto, la conduttrice si è particolarmente infastidita, esclamando: “Torniamo a fare televisione e non radio?”.

Al che, la canzone si è fermata e la presentatrice ha potuto finalmente iniziare la sua intervista. Poco dopo, però, c’è stato un altro disguido. Dopo aver lanciato quello che doveva essere un video riassuntivo della storia d’amore tra Lorenzo e Lucrezia, il programma ha accidentalmente mandato in onda con anticipo una clip sugli amori nati a Ballando con le stelle nel corso degli anni. Insomma, un altro errore prontamente salvato dalla Balivo, che, nel giro di pochi secondi, ha ripreso in mano la situazione, chiedendo di trasmettere il filmato corretto.

Lo sfogo della conduttrice non è certamente sfuggita agli spettatori, che hanno immediatamente reagito alla scena sui social. Come si sa, in una diretta televisiva, è normale che possano sorgere problemi tecnici simili. Allo stesso modo, questo tipo di sviste possono creare fastidio ad una professionista come Caterina Balivo, la quale è sempre molto attenta nello svolgere un lavoro preciso e di alta qualità.