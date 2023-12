La volta buona: gaffe della Balivo, poi Isoardi si rifiuta di giocare

Elisa Isoardi ospite a La volta buona (Rai Uno) di Caterina Balivo. Durante l’ospitata la padrona di casa è stata protagonista di uno scivolone, cioè di una gaffe. Nel corso della chiacchierata sono stati ricordati gli esordi della conduttrice piemontese che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando nel 2000 a Miss Italia. Ed è proprio nel ricordare l’avventura della collega nella kermesse di bellezza che la Balivo è scivolata su una buccia di banana.

Cosa è successo? La presentatrice campana, con sicurezza, ha sottolineato che la Isoardi, nel concorso, conquistò la fascia di Miss Eleganza. Si è pure preparata una bella e enfatica premessa nel ricordare la faccenda. Peccato che l’ex compagna di Matteo Salvini non abbia mai indossato la fascia di Miss Eleganza. Vinse invece quella di Miss Cinema.

“Nel 2000 ero nel backstage di Miss Italia e vedevo questa ragazza, alta, stupenda, con questi occhioni. E infatti vinse Miss Eleganza”, ha scandito la Balivo. La Isoardi l’ha prontamente corretta: “No Miss Cinema”. “Non era Eleganza?”, il dubbio della timoniera de La volta buona. No, era Miss Cinema, come tra l’altro immediatamente confermato dalla clip mandata in onda in cui si è visto il momento in cui il compianto Fabrizio Frizzi premiò Elisa.

“Fabrizio – ha ricordato Elisa – è stato collega unicoo. Lui, ogni nuovo programma che iniziavo, mi mandava sempre un messaggio. Sono cose che dovrebbero essere la normalità ma invece non lo sono”. “Sììì, ciao, ora ti trovi con colleghi che ti dicono: “Non andare dalla Balivo che non fa ascolti””, ha ironizzato Caterina, in riferimento al fatto che il suo programma non sta brillando per quel che riguarda lo share.

La Isoardi ha poi aggiunto: “Con la fascia di Miss Cinema ho vinto qualcosa? Soldi? No, assolutamente, è stata una vittoria concettuale però da lì ho continuato a studiare teatro, c’è stato un grande stimolo”.

Isoardi si rifiuta di mandare la foto di Antonella Clerici nel tritacarte

Altro momento curioso dell’intervista è stato quando l’ospite si è di fatto rifiutata di completare un giochino previsto dal programma. A un certo punto la Balivo le ha chiesto chi volesse metaforicamente salvare tra Fabrizio Del Noce e Antonella Clerici. La Isoardi ha scelto il primo, cioè l’ex dirigente Rai che puntò su di lei per primo, seppur con la collega Clerici ha un bel legame di amicizia e stima. Caterina ha chiesto quindi di mettere la foto di ‘Antonellina’ nel tritacarte, ma Elisa si è rifiutata: “No, non possiamo tritare una donna. la foto di Antonella la metto qui a fianco a me, ho grande stima per lei, una grande donna”. “Niente ragazzi, mi ha fregato”, il commento con il sorriso della padrona di casa.