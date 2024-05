La Volta Buona, Balivo che gaffe! L’imbarazzo di Sabrina Salerno

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato la cantante e showgirl Sabrina Salerno. Nel corso dell’intervista, l’ospite ha ripercorso tutti gli anni della sua carriera, dalla scoperta da parte di Cecchetto alla collaborazione con Raffaella Carrà fino al successo incredibile di “Boys (Summertime Love)”. Durante la chiacchierata non sono mancati momenti d’imbarazzo, dovuti a qualche gaffe fatta dalla conduttrice. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Grande protagonista della puntata di oggi, 24 maggio, de La Volta Buona è stata Sabrina Salerno. La cantante e showgirl è stata accolta nello studio di Caterina Balivo per parlare della sua carriera e della sua recente partecipazione come acchiappatalenti al nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, l'”Acchiappatalenti”. L’intervista è iniziata con un viaggio nel tempo tra i successi di Sabrina. Caterina ha fatto vedere alcuni filmati di sue vecchie esibizioni, poi ha parlato della sua collaborazione con Raffaella Carrà. Proprio a riguardo la conduttrice ha fatto una prima gaffe.

Balivo ha difatti ricordato a Salerno di quando cantò “Luca” in spagnolo insieme a Raffaella Carrà, facendo anche ascoltare uno spezzone della canzone. Peccato che Sabrina non stesse cantando! Non sentendo la sua voce, difatti, l’ospite si è ricordata che in realtà quella versione non l’aveva mai fatta e che, invece, aveva cantato in spagnolo un altro brano di Raffaella, ovvero “Pedro”. Insomma Caterina si era confusa!

Quando Sabrina le ha fatto notare l’errore, la conduttrice ha risposto dicendo:

Allora ho sbagliato nome di battesimo, era Pedro, non era Luca!

Salerno ha poi raccontato di come non conoscesse il testo di “Pedro”, tanto da essersi scritta le parole sulla mano.

Le gaffe di Caterina non sono finite qui. Poco dopo, difatti, Sabrina ha parlato dei cagnolini che ha adottato. In particolare ha rivelato come volesse chiamarne uno Rocco e di aver dovuto invece chiamarlo Botolo come aveva deciso suo marito. Immediatamente Balivo ha pensato che volesse dargli quel nome per Rocco Siffredi, mettendo in evidente imbarazzo la sua ospite.

Caterina le ha difatti detto:

Sarà geloso di Rocco, io lo capisco tuo marito.

Salerno ha tuttavia specificato che non il nome non era stato ispirato dall’attore ma che avrebbe voluto chiamarlo Rocco per il figlio di Madonna.

Balivo ha inoltre insistito per farsi raccontare un aneddoto riguardante una caduta dal cammello di Gianfranco D’Angelo in Egitto, mettendo in imbarazzo la sua ospite.