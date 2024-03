La volta buona, Caterina Balivo che gaffe! L’imbarazzo di Lapice

Nella puntata de La volta buona andata in onda su Rai 1 il 19 marzo uno dei tanti ospiti intervistati in studio da Caterina Balivo è stato l’attore Alessio Lapice, reduce dal successo della serie tv Imma Tataranni. E’ stata proprio la conduttrice la protagonista di un siparietto un po’ imbarazzante con Lapice. Balivo ha difatti commesso una gaffe in diretta, venendo prontamente corretta dal suo ospite che, fortunatamente, l’ha presa abbastanza bene. Ma cosa ha detto nello specifico Caterina che ha portato Alessio a rettificare?

Uno dei tanti “giochi” de La volta buona è il classico gioco della bottiglia. Si gira una bottiglia e, in base alla casella che esce, l’ospite risponde ad alcune domande collegate all’icona che vi è disegnata su. La prima ad uscire è stata quella del diavoletto. A riguardo Lapice ha parlato del suo temperamento un po’ impulsivo ed avventato, che lo porta spesso ad avere delle discussioni e di come questo l’abbia influenzato anche nei suoi rapporti amorosi. L’attore non è voluto scendere nei particolari – nonostante le numerose sollecitazioni della Balivo – ma ha lasciato intendere di aver in passato sofferto per questo, tanto da aver portato Caterina a domandargli:

Ma come sta adesso Alessio Lapice?

Lui, immediatamente, ha rassicurato di stare bene, mostrando un certo imbarazzo dinanzi alle domande che gli venivano poste. La conduttrice si è poi abbandonata ad un commento su Alessio, volto a sottolinearne le capacità. Peccato che, involontariamente, sia finita per fare una gaffe! Caterina ha difatti sbagliato la città di provenienza del suo ospite, portando quest’ultimo a correggerla prontamente.

Questo quanto detto da Balivo a Lapice:

Un ragazzo come te che ha bellezza, talento, che arriva da una città difficile come Casal di principe e conquista comunque il teatro, il cinema, capisci che non ce l’aspettiamo…

L’attore l’ha quindi velocemente corretta:

Castellammare…

Anche la sottolineatura “non ce l’aspettiamo” si poteva evitare. Per quanto Caterina abbia successivamente ripetuto più volte che l’ospite fosse di Castellammare per riparare alla gaffe, i momenti imbarazzanti non sono finiti qui. Sempre al gioco della bottiglia è uscita l’icona del bacio, cosa che ha messo evidentemente a disagio Lapice in quanto pensava di dover baciare in diretta qualcuno.

La conduttrice ci ha messo il suo. Ha difatti commentato:

Ma qui ci tentate!

Tenendoci però subito a precisare, vista la reazione dell’ospite:

Ma che bacio, puoi essere mio figlio!

Ed a proposito di baci, Lapice ha raccontato il momento in cui è stata girata la scena del bacio tra lui e Vanessa Scalera, Imma nella serie. I due stavano addirittura rischiando di cadere giù dalla gravina per la veemenza con cui Alessio ha abbracciato l’attrice.