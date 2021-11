Imma Tataranni, Alessio Lapice su Vanessa Scalera: il rapporto fuori dal set

Alessio Lapice e Vanessa Scalera tengono incollati milioni e milioni di spettatori alla televisione anche con la seconda stagione di Imma Tataranni. I loro personaggi stanno appassionando con il loro rapporto, ma soprattutto perché non si può mai sapere cosa può succedere. Che tra Imma Tataranni e Calogiuri ci sia un’attrazione sia innegabile e anche loro lo ammettono, tuttavia è anche vero che il Sostituto Procuratore di Matera è fedele alla sua famiglia. Quindi si divide tra la chimica che c’è con Calogiuri sul posto di lavoro e la fedeltà e l’amore per suo marito e sua figlia quando è a casa.

La seconda stagione andrà in onda divisa in due: le prime quattro puntate termineranno domani sera, con il quarto e ultimo appuntamento per il 2021. Per l’occasione Radiocorriere Tv ha intervistato Alessio Lapice, che ha parlato del suo personaggio Ippazio Calogiuri e non solo. La prima domanda a cui ha risposto è legata proprio al sentimento che prova verso il suo personaggio. Lapice ha spiegato di volere molto bene a Calogiuri e di stimarlo molto, anche per la volontà di voler dimostrare alla Tataranni di essere all’altezza del suo ruolo. E soprattutto di poter fare quel passo in più nel lavoro, oltre a essere un personaggio buono e pulito.

Se dovesse dare un consiglio a Calogiuri per conquistare Imma allora gli direbbe di sbrigarsi e di non pensare sempre tanto. Agire di più, insomma, perché sarebbe ora di mostrare i suoi sentimenti verso Imma. Allo stesso tempo ha fatto notare che Calogiuri è consapevole di avere a che fare con una donna sposata e che ha una famiglia, quindi è disposto a mettere il bene di questa famiglia davanti al suo. Inoltre ha già fatto un tentativo nella prima puntata di Imma Tataranni 2 e non è andata benissimo. Magari adesso aspetterà che sia Imma ad avvicinarsi a lui? Non è detto che non accada nei prossimi episodi, visto che la dottoressa è sembrata gelosa in alcune occasioni. Infine, l’attore ha immaginato una cena con l’altra protagonista. Cosa si direbbero Vanessa Scalera e Alessio Lapice fuori dal set? Questa la sua risposta?