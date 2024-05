La Volta Buona, Balivo, ondata di gaffe con Marzullo: “Voi vecchi…”

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio, 7 maggio, Caterina Balivo ha ospitato Gigi Marzullo per parlare dell’anzianità e di come ci si possa sentire giovani anche dopo i 65 anni. Il conduttore televisivo e giornalista ha detto la sua circa le pensioni e su come dovrebbero vivere la vita le persone di una certa età, sottolineando anche l’importanza di non usare la parola “vecchi”. La conduttrice Caterina Balivo, non d’accordo su varie questioni, ha collezionato una gaffe dopo l’altra durante tutta la sua ospitata. Scopriamo cos’ha detto nello specifico.

Caterina Balivo si è collegata dallo studio con Nonna Silvi, nonna star di TikTok diventata famosa grazie alle sue ricette e dimostrazione di come ci si possa sentire giovani anche superata una certa età. Per l’occasione ha invitato come ospite Gigi Marzullo. E’ proprio con quest’ultimo che la conduttrice ha collezionato una gaffe dopo l’altra. Parlando degli anziani lasciati soli e citando le case di riposo ha guardato in direzione del giornalista, il quale ha ironicamente domandato se lo stesse facendo perché aveva superato i 35 anni. Caterina immediatamente ha precisato che guardava lui perché era l’esperto in materia.

Una gaffe dopo l’altra

Gaffe superata insomma, se solo non avesse aggiunto altro poco dopo. Nel corso della loro conversazione, difatti, Balivo ha utilizzato il termine “Voi vecchi…” includendo appunto il suo ospite. Nemmeno troppo indirettamente, quindi, gli ha dato del vecchio! Ma non è finita qui. La conduttrice, difatti, non ha fatto altro che interrompere e contraddire per tutta la durata dell’intervento il suo ospite. I due hanno mostrato di avere dei pareri totalmente discordanti su una serie di questioni, tra cui l’importanza della pensione. Marzullo sosteneva difatti come per una persona anziana sia importante mantenersi attiva anche con il lavoro, mentre Balivo era del parere che il lavoro ad una certa dovesse andare ai giovani ed i “vecchi” dovessero restare a casa dopo anni di servizio. E ancora l’ha accusato di affrontare male la vecchiaia dopo che l’ospite aveva sottolineato come fosse meglio non dire gli anni dopo una certa età.

Inoltre, quando il pubblico ha applaudito Marzullo per il suo intervento, Caterina ci ha aggiunto un “Qui dicono bravo” con fare quasi ironico. E ancora, la conduttrice si è abbandonata ad una gaffe anche nei confronti degli artisti e dei cantanti. Dopo aver mostrato un filmato di alcuni personaggi storici ancora in voga oggi come Mara Maionchi ed Orietta Berti, ha commentato dicendo “Fare un lavoro artistico non è la stessa cosa degli altri lavori”, sottolineando la differenza di impegno che richiede secondo lei un lavoro nel mondo dell’arte da un altro. Poi ha invitato alcuni cantanti che, secondo lei “non hanno voce” a ritirarsi.

Anche dopo l’abbandono dello studio da parte di Gigi Marzullo, Caterina Balivo è tornata sull’argomento e commentato con Fulvio e Caterina Collovati, ospiti successivi, quanto detto in precedenza dal giornalista.

In particolare ha detto:

Bisogna dare anche delle fasi alla vita o ci si prende in giro da soli!

Non proprio il massimo considerato che l’ospite non era nemmeno più presente.