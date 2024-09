La Volta Buona, ancora polemiche! Il web impazza: “Ma cosa dite?”

Dopo la pausa di ieri dovuta allo sciopero Rai che ha portato alla messa in onda di una replica de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1 è tornato oggi con una nuova puntata. Proprio alcuni argomenti trattati nel corso di quest’ultima ed alcune parole della conduttrice e degli ospiti in studio hanno portato ad una polemica sul web. Diversi utenti, difatti, hanno lamentato di sentire le stesse notizie su tutti i canali e hanno evidenziato alcune inesattezze circa una delle vicende trattate. Scopriamo meglio che cosa è successo e cosa hanno scritto i telespettatori su internet.

Polemica sulla puntata de La Volta Buona

Dopo la replica andata in onda ieri pomeriggio a causa di uno sciopero Rai che ha provocato un cambiamento nei palinsesti televisivi, oggi La Volta Buona è tornato con una nuova puntata. Quest’ultima ha scatenato un po’ di polemiche sul web da parte dei telespettatori. In particolare, ancora una volta, gli utenti hanno sottolineato come anche nel programma della Balivo ormai si parli spesso di cronaca nera. La scelta non sembra essere troppo di gradimento agli spettatori, i quali hanno evidenziato come argomenti del genere vengano trattati già in altri programmi ed in altre reti. Nello specifico qualcuno ha fatto notare come oggi sia a La Volta Buona che ad Ore 14 su Rai 2 stessero parlando del caso Giulia Cecchettin.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter) a riguardo:

La polemica non è tuttavia finita qui. Poco dopo, difatti, si è parlato del dissing che ha visto protagonisti i rapper Fedez e Tony Effe e del coinvolgimento in quest’ultimo dell’ex del primo, Chiara Ferragni. Proprio a riguardo qualcosa non è andato giù al pubblico. In particolare a scatenare le polemiche sul web sono state delle frasi di Charlie Gnocchi. L’ospite di Balivo ha difatti usato le parole “arte contemporanea” per definire la canzone di Fedez. Inoltre, nel parlare del rapper e Ferragni, ha fatto l’esempio dei Vianella sottolineando come i primi abbiano fatto solo marketing a differenza dei secondi. E ancora si è detto che Tony Effe nel dissing non avesse messo in mezzo i figli dei Ferragnez, portando qualcuno a scrivere come inizialmente nel testo della canzone ci fosse un riferimento al figlio successivamente cancellato.

Di seguito i commenti: