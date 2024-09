TG non va in onda, è polemica: “Tagliato per programma di gossip”

Oggi, lunedì 23 settembre, l’edizione del TG1 dell’ora di pranzo non è andata in onda. Al suo posto, difatti, è stato trasmesso uno special del talk show La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. La scelta ha scatenato qualche polemica sul web da parte degli utenti che hanno lamentato il taglio del notiziario per trasmettere un programma d’intrattenimento. In realtà dietro la mancata messa in onda c’è stato un motivo ben preciso. Scopriamo insieme quale.

Il popolo italiano è abitudinario ed è solito ascoltare il notiziario per ora di pranzo. Quest’oggi, tuttavia, ha dovuto rinunciare all’appuntamento quotidiano con il TG1. Quest’ultimo, difatti, non è andato in onda come di consueto. Al suo posto è stato trasmesso uno special del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Nello specifico si è trattato di una replica contenente alcune delle interviste più amate della stagione. La decisione di tagliare il notiziario non è andata giù agli spettatori, così come quella che venissero trasmesse delle repliche di quanto già visto. In molti, difatti, si sono lamentati sul web.

Diversi utenti hanno commentato su X (ex Twitter) la mancata messa in onda del TG1, lamentando in particolare la sua sostituzione con un programma definito “di gossip”.

Qui di seguito riportiamo il commento più significativo:

Inoltre gli spettatori non sono rimasti contenti di aver dovuto rinunciare all’informazione del TG1 per guardare delle repliche. Anche la nuova puntata de La Volta Buona, difatti, non è andata in onda come di consueto.

Di seguito i commenti apparsi su X a riguardo:

Il motivo dietro la mancata messa in onda

In realtà il TG1 non è andato in onda per un motivo ben preciso. Allo stesso modo anche la nuova puntata del programma di Caterina Balivo è stata cancellata per lo stesso motivo. Oggi, lunedì 23 settembre, c’è stato difatti uno sciopero della RAI che ha portato ad un cambiamento nel palinsesto televisivo. Anche l’edizione mattutina del TG1 è saltata. Altri programmi che sono stati sospesi sono stati: Unomattina, Storie Italiane, E’ Sempre Mezzogiorno, I Fatti Vostri, Buongiorno Italia, Buongiorno Regione e Geo.