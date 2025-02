La Vita in Diretta: volano parole forti sui cantanti. Matano a disagio

Questa settimana ogni programma della Rai parlerà quasi esclusivamente del Festival di Sanremo. Così a La Vita in Diretta l’argomento principe è proprio lui. Seduti al tavolo di Alberto Matano troviamo Alessandra Mussolini, Luca Tommassini e Rosita Celentano. I tre hanno intavolato discussioni sul Festival proponendo critiche personali, alcune decisamente pungenti. È il caso del coreografo Luca Tomassini che si è espresso su uno dei cantanti più chiacchierati del Festival di Sanremo. Ovvero Fedez.

Luca Tommassini ha dichiarato di aver lavorato per lungo tempo con il rapper. “Devo dire che pur avendo lavorato tanti anni con lui, Fedez non mi ha mai convinto”. Queste le pungenti parole del coreografo. Poi però si è ripreso affermando che ieri sera, durante la prima puntata del Festival, il cantante ha “spaccato”. Ma anche Alessandra Mussolini non è stata da meno. La Mussolini infatti ha lanciato un commento al veleno su California, la cantante dei Coma Cose: “Il trucco che aveva era da spavento e poi ha strappato una tenda e se l’è messa addosso!”.

Alessandra Mussolini critiche pungenti e Matano la interrompe

Il commento della Mussolini è stato talmente spiacevole che il conduttore, Alberto Matano, ha chiesto alla Mussolini di non aggiungere altro. Poi però l’ex politica ha voluto porre una domanda agli altri componenti del tavolo. La Mussolini ha infatti notato che Achille Lauro non ha rivolto né lo sguardo né la parola a Carlo Conti durante l’ingresso sul palco dell’Ariston. Possibile che tra i due ci sia stata una discussione prima dell’inizio del Festival? Al momento la deduzione della Mussolini sembra campata in aria. Ma staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi.

Poi al tavolo di Alberto Matano si sono aggiunti altri personaggi. Tra questi Tommaso Zorzi, Loredana Lecciso e Alba Parietti. Quest’ultima ha voluto punzecchiare la figlia di Adriano Celentano. Mentre si parlava dell’esibizione di Jovanotti (Sanremo, Jovanotti fa il panico: cade e cita Amadeus. Conti rigido) la Parietti ha voluto ricordare che Rosita Celentano è stata una fidanzata del cantante. Sappiamo bene che le due hanno partecipato insieme al programma condotto da Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi. E già da lì amavano punzecchiarsi. Insomma il salotto de La Vita in Diretta ha dato il via ai primi retroscena su Sanremo. Noi siamo pronti a seguire la seconda serata per scoprirne di nuovi!