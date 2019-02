La Vita in Diretta, Tiberio Timperi e la gaffe con Antonella Clerici: ecco cosa è successo

Tiberio Timperi protagonista di una piccola gaffe nei confronti di Antonella Clerici a La Vita in Diretta. Il conduttore ha accolto Antonella Clerici, in collegamento dal teatro Ariston di Sanremo, per parlare di Sanremo Young. Prima di dare la parola all’amata conduttrice, ricorda l’appuntamento con il teen talent di Raiuno, ma sbaglia ad indicare il giorno. Infatti Timperi in diretta dà l’appuntamento a stasera (giovedì 28 febbraio), mentre la trasmissione musicale è collocata al venerdì sera. “Domani?” chiede come se qualcuno gli avesse fatto notare l’errore. Antonella Clerici da grande signora cerca di sdrammatizzare l’errore facendo un po’ di ironia: “Tu sei già pronto per il weekend, secondo me!”. Tiberio risponde con tono imbarazzato: “Eh, ci provo… sai sono cambiati un po’ i ritmi, reiterazioni dure a morire”, afferma il presentatore riferendosi con molta probabilità alle trasmissioni mattutine condotte prima di approdare al pomeriggio con La Vita in Diretta.

Antonella Clerici dopo la gaffe di Timperi parla della nuova puntata di Sanremo Young

Superato il momento di imbarazzo, Tiberio Timperi torna nel suo ruolo e chiede all’ex conduttrice de La Prova del cuoco cosa ci deve aspettare dalla nuova puntata di Sanremo Young, che andrà in onda venerdì 01 marzo. La conduttrice parla di una puntata che sarà una sorta di esame per i giovanissimi concorrenti in gara: “Una notte degli esami, negli esami perché i nostri otto ragazzi resteranno in sei. Scenderanno in campo con la nostra Academy, che non avrà solo la funzione di giudicare ma anche quella di essere protagonista con i ragazzi e di cantare quindi insieme a loro”.

Antonella Clerici annuncia gli ospiti di Sanremo Young a La Vita in Diretta

La conduttrice rivela a Tiberio Timperi anche gli ospiti della prossima puntata. Tra questi Mahmood che doveva essere ospite di Sanremo Young nella prima puntata, ma che ha saltato l’ospitata per problemi di salute: “Ci sarà un ragazzo che è proprio in tema con questo palco e la storia dei nostri giovanissimi che è il vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood. Perché anche lui ha iniziato proprio attraverso Sanremo Giovani, ha vinto Sanremo Giovani e poi ha vinto anche il Festival”. E poi aggiunge: “Il fatto che sia qui, quindi, è particolarmente importante per i miei ragazzi”. Antonella Clerici poi dichiara che giurata speciale della puntata sarà Lorella Cuccarini.

Tiberio Timperi dopo la gaffe fa l’annuncio corretto

Tiberio Timperi ringrazia Antonella Clerici, affermando che è stato un piacere parlare con lei e, da bravo conduttore, cerca di rimediare alla gaffe precedente e sottolinea più volte l’appuntamento con Sanremo Young per venerdì 01 marzo: “Allora appuntamento domani sera. Sanremo Young appuntamento da non perdere. È stato bello Antonella averti qui con noi”.