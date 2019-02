Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young: ecco cosa è successo

Mahmood sta male: non si presenta come ospite a Sanremo Young

Mahmood sta male e non si presenta a Sanremo Young. L’ultimo vincitore del Festival della canzone Italiana di Sanremo era stato annunciato, insieme all’attore americano John Travolta, come uno degli ospiti speciali della prima puntata del teen talent di Raiuno. Proprio dal teatro Ariston è andata in onda la prima serata dello show musicale Sanremo Young. Il giovane cantante di Soldi era attesissimo, ma a causa di un problema di salute non è riuscito a tornare sul palco che l’ha visto trionfare meno di una settimana fa. A causa di un “febbrone da cavallo”, come dichiarato in diretta dalla conduttrice, Alessandro Mahmoud è stato costretto a disertare la sua partecipazione al programma della Clerici. Mahmood è ammalato e a causa dei numerosi ed imminenti impegni di lavoro, ha preferito restare a casa per curarsi e riprendersi.

Sanremo Young, Mahmood è ammalato e non va da Antonella Clerici: l’annuncio sui social

Oltre ad Antonella Clerici, anche il cantante italo-egiziano ha voluto comunicare che non avrebbe preso parte a Sanremo Young in qualità di ospite a causa dell’influenza. Attraverso i suoi canali social ha informato i suoi sempre più numerosi fan. “Ciao ragazzi la notizia brutta è che oggi sono barricato in casa influenzato. quella bella è che è uscita la classifica Fimi e ‘Soldi’ è al primo posto”, ha scritto. Non proprio un inizio idilliaco per Antonella Clerici, che dopo un problema iniziale con l’audio in studio e la protesta dell’Academy che non voleva scegliere chi eliminare tra due concorrenti molto bravi, ha dovuto far fronte anche a questo imprevisto.

Mahmood tornerà a Sanremo Young? Presto l’inizio del suo Instore Tour

Mahmood dopo il suo malanno tornerà a Sanremo Young come ospite? Ovviamente si spera di si, anche se dal prossimo venerdì 22 febbraio inizierà l’instore tour di Gioventù Bruciata, il suo primo album, e quindi sarà davvero molto molto impegnato. Intanto, influenza e malanni a parte, il giovane trionfatore di Sanremo continua a macinare un record dopo l’altro. Dopo essere diventato il primo artista in assoluto a vincere nella stessa edizione Sanremo Giovani, il premio della critica di Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo 2019, Mahmood spopola anche su Spotify. Soldi, brano con cui si è aggiudicato la vittoria al Festival, è infatti il singolo italiano più suonato di sempre, sia nell’arco di 24 ore dall’uscita in ambito global che nell’arco di una settimana di rilevamento. La sua canzone ha superato addirittura i nove milioni di stream.