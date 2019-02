Perché Belen Rodriguez è assente a Sanremo Young?

Belen Rodriguez grande assente a Sanremo Young, il nuovo talent show di Raiuno dove presenzia all’interno dell’Academy nel ruolo di giudice. La showgirl e conduttrice argentina, prestata dalla Mediaset ad Antonella Clerici, non si è presentata nella seconda puntata del 22 febbraio, ma come mai? A quanto pare, come Mahmood la scorsa settimana, anche lei si sarebbe influenzata e avrebbe preferito restare a casa. A riportare la notizia poche ora fa è stato il sito 361 magazine che sembra non avere dubbi sui motivi dell’assenza di Belen al Teatro Ariston.

Belen Rodriguez sta male e salta la puntata di Sanremo Young

“Stasera, 22 febbraio, andrà in onda un’altra puntata di Sanremo Young. Belen Rodriguez, però, non ci sarà. La showgirl, infatti, è a casa con l’influenza”, così si legge sul portale. Belen Rodriguez dunque sarebbe stata frenata, rinunciando a presenziare a Sanremo Young nelle nuove vesti di giudice, dall’influenza che sta colpendo sempre più persone, ovviamente anche nel mondo dello spettacolo. Sul sito, infatti, si può ancora leggere: “In questi giorni il virus sta girando e ha colpito anche lei! Costretta ai riposi forzati, ha dovuto disdire l’impegno su Rai Uno e vedrà la trasmissione condotta da Antonella Clerici direttamente da casa sul divano, in compagnia del suo Santiago…”.

Sanremo Young, Belen Rodriguez assente: le parole di Antonella Clerici

La notizie del malanno stagionale di Belen Rodiguez che l’avrebbe costretta a non presentarsi nella nuova puntata di Sanremo Young è stata confermata. La conduttrice di Tu si que vales e nuovo membro dell’Academy nel teen talent di casa Rai, infatti, nella puntata del 22 febbraio non è presente in studio. A spiegare i motivi dietro la sua assenza anche la padrona di casa. Ecco cosa ha dichiarato, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo, Antonella Clerici: “E vedete c’è una sedia vuota, è quella di Belen che purtroppo è a casa con l’influenza. Il virus colpisce tutti e quindi la salutiamo caramente… facciamo come se fosse alla sua poltrona”. Intanto, proprio a pochi minuti dall’inizio della trasmissione, Belen ha condiviso una storia su Instagram in cui guarda proprio Sanremo Young. La giudice malata nel piccolo video si rivolge a tutti i suoi fan, ai telespettatori di Raiuno e ai suoi colleghi:: “Vi sto guardando, vi risparmio la mia faccia perché vi faccio un favore. Non sono stata tanto male, adesso sto meglio, niente di grave, ma ho dovuto fare un po’ di risposo”.