La Vita in Diretta, Parietti difende Bruganelli: poi punge Lucarelli

Dopo la scoppiettante puntata di Ballando con le Stelle trasmessa lo scorso sabato sera, nell’appuntamento di oggi, lunedì 14 ottobre, de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha voluto dedicare ampio spazio al programma, invitando alcuni dei suoi protagonisti. Nella fase conclusiva della trasmissione, Matano ha ospitato al suo tavolo le concorrenti Sonia Bruganelli e Nina Zilli, accompagnate dai rispettivi maestri di ballo Carlo Aloia e Pasquale La Rocca, insieme al giudice Fabio Canino. Inoltre, in studio erano presenti anche gli opinionisti Roberto Alessi e Alba Parietti.

Matano ha dedicato particolare attenzione a Sonia Bruganelli, attualmente a rischio eliminazione. Sabato prossimo, 19 ottobre, si scoprirà infatti l’esito dello spareggio con Alan Friedman, che determinerà se l’ex moglie di Paolo Bonolis dovrà abbandonare o meno lo show condotto da Milly Carlucci. Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, la Bruganelli è stata oggetto di numerose critiche da parte della giuria, che non solo ha contestato le sue performance di ballo, ma ha anche mosso attacchi di natura personale. Ospite a La Vita in Diretta, Sonia ha confessato di aver vissuto una settimana particolarmente difficile dal punto di vista emotivo, sottolineando di sentirsi bersagliata soprattutto per questioni che esulano dalla competizione.

“Non mi sono pentita di essere venuta a Ballando, ma ho sottovalutato l’immagine che negli anni ho dato di me”, ha spiegato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip. A questo punto, è intervenuta Alba Parietti per prendere le difese di Sonia, sostenendo che i giudizi verso di lei non siano affatto obiettivi:

Voi sapete che ci sono degli autori che durante la settimana ci fanno parlare del nostro intimo. Lei parla delle sue cose e della sua vita, viene criticata per questo. Io lo trovo assurdo. Anche quando parla di suo marito, lei racconta la verità. Che cosa dovrebbe dire? Io non ho una simpatia o un’antipatia personale per lei, ma io guardo con oggettività.

A quel punto, Alba Parietti ne ha anche approfittato per pungere Selvaggia Lucarelli, con la quale notoriamente non scorre buon sangue. “Se facesse ‘la Bruganelli’, sai cosa le direbbe Selvaggia Bruganelli? Le direbbe di non fare la Bruganelli“, ha detto la showgirl storpiando il nome della giornalista. “Lasciamo perdere, perché abbiamo visto che ci sono dei precedenti con Selvaggia”, l’ha interrotta Matano.

Anche il giornalista Roberto Alessi ha avuto qualcosa da ridire sulla Lucarelli, addirittura definendo il suo comportamento “indegno“. “Non si tratta in questo modo un concorrente o un ospite. ‘Donna confusa’ mi sembra grave. è questo il formato di Ballando con le Stelle? A me fa paura”, ha detto il direttore di Novella2000.

Alla fine, però, Alba Parietti ha spezzato una lancia a favore di Lucarelli, riconoscendo l’intelligenza di un suo commento rivolto a Nina Zilli, in cui l’aveva definita la concorrente con maggiore presenza scenica di quest’edizione. Quando Alberto Matano si è mostrato stupito per il complimento inaspettato nei confronti di Selvaggia, Alba ha ribattutto: “Io la considero una persona intelligente, ma l’intelligenza vale solo nella sua applicazione, se la applichi sono per dire cattiverie…”.