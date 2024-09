La Vita in Diretta, Mussolini vs Heather Parisi: discorso impeccabile

Continua a far discutere l’intervista rilasciata da Heather Parisi a Silvia Toffanin la scorsa domenica, 8 settembre. Ospite a Verissimo, la showgirl ha cercato di difendersi dalle accuse riguardanti il rapporto deteriorato con le sue due figlie maggiori, Rebecca Manenti e Jacqueline Luna. Dopo l’annuncio dell’imminente arrivo del suo primo nipotino, il figlio di Jacqueline Luna e del cantante Ultimo, la Parisi è tornato al centro delle attenzioni dei media a causa del rapporto pressoché inesistente con la figlia. Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina non vorrebbe avere niente a che fare con il bambino. Tuttavia, Heather ha voluto smentire questi rumors durante la sua ospitata a Verissimo.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, ha sottolineato di essere felice di essere nonna, senza dare dettagli sul suo attuale rapporto con Jacqueline Luna. Al contrario, l’ha addirittura attaccata per il suo sfogo di un anno fa dopo la polemica intervista a Belve, poiché avrebbe esposto pubblicamente fatti privati e familiari. Le dichiarazioni di Heather Parisi hanno scatenato una valanga di critiche, e da giorni non si parla d’altro. Oggi, 10 settembre, La vita in diretta ha trasmesso un servizio sull’intervista della showgirl, che ha successivamente dato origine ad un dibattito in studio.

Alberto Matano ha immediatamente sottolineato che non ritiene giusto intromettersi e giudicare dinamiche familiari così complesse e delicate. Le opinioniste hanno concordato con il conduttore, criticando la morbosità del gossip nei confronti dei figli d’arte. L’unica voce fuori dal coro è stata quella di Alessandra Mussolini, che ha criticato la Parisi con un’analisi molto lucida della situazione, mettendo in luce un punto cruciale di tutta la vicenda:

A me ha colpito che la figlia ha detto “non la vedo e non la sento da dieci anni”. Secondo me, una madre è l’ultima ancora di salvezza per i figli. Non puoi come madre non vedere e interrompere i rapporti per dieci anni. Io non lo condivido. Dieci anni non li recuperi, è un tempo enorme.