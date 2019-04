Francesca Fialdini fa alterare Tiberio Timperi a La Vita in Diretta: ecco cosa è successo

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta i due conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, hanno avuto un piccolo diverbio e sono tornati a litigare come all’inizio della stagione televisiva. Durante la diretta di oggi 12 aprile si è parlato delle 17 borseggiatrici rom, alcune anche in stato di gravidanza, bloccate nelle ultime ore a Milano nella metro. Il fatto di cronaca ha fatto accendere una scintilla tra Francesca e Tiberio che si sono trovati in totale disaccordo, dando avvio ad una discussione che ad un certo punto a tirato in ballo anche gli spettatori in studio. Il punto cruciale del confronto sono stati i mille euro che aveva con sé la persona derubata, come raccontato nel servizio in onda. Dopo aver visto il video, la Fialdini afferma che per lei, a parte tutto, è un po’ strano andare in giro con con una somma così alta. Le sue parole non sono piaciute per nulla al compagno di conduzione, che le ha risposto in un modo che è apparso abbastanza stizzito.

La Vita in Diretta, diverbio tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi: “Insisti?”

Dopo l’affermazione della giornalista toscana, Timperi non ha resistito e si è lasciato andare ad una risposta non proprio pacata: “Non vorrei entrare in conflitto con te, ma io posso essere padrone di avere dei soldi e girare in sicurezza?!”, commenta immedesimandosi nella persona derubata dalle rom. Francesca gli parla leggermente sopra, per poi rispondere: “Beh, magari non vai in metropolitana… Voglio dire!”. Timperi non ci sta e continua con la sua teoria, affermando che lui vorrebbe essere libero di andare in giro in tutta tranquillità con qualsiasi cifra nel portafoglio: “In un paese civile, funziona così!”, chiosa. La Fialdini, con tono un po’ ironico, sottolinea di nuovo la parola mille euro e qui il conduttore sembra alterarsi. “Insisti?!”, commenta verso la collega. “Insisto nel dire che la prudenza è d’obbligo in ogni caso!”, risponde lei.

Tiberio Timperi dopo la discussione con la Fialdini parla al pubblico in studio: “Potreste anche andarvene…”

Tiberio Timperi prova a fermare il discorso e lancia un altro servizio, sempre su furti in luoghi pubblici. Questa volta si parla di una persona derubata addirittura di 14mila euro. “Vogliamo ricominciare così questa cosa andrà avanti all’infinito?”, afferma la Fialdini con aria soddisfatta, come per dire che aveva ragione lei poco prima. Il pubblico in studio incomincia a vociferare e la giornalista riporta quello che dicono: “Anche il pubblico dice ‘ci alziamo e ce ne andiamo’…”. Forse gli spettatori in studio si sono infastiditi per quel confronto personale tra i due protagonisti de La Vita in Diretta? Chissà, intanto Francesca li invita a rimanere fino alla fine della puntata. Tiberio, invece, tra l’ironico e l’infastidito si rivolge alle signore alle sue spalle: “Voi potreste anche andare, l’importante è che non se ne vadano da casa!”. Insomma, dopo l’armonia conquistatata, Francesca e Tiberio sono tornati la “coppia litigarella”, come li ha definiti recentemente Simona Ventura.