La Vita in Diretta: si parla di Emma Marrone, emozione in studio

A La Vita in Diretta si parla di Emma Marrone, in studio anche Rosanna Banfi e in collegamento Carolyn Smith

Alcuni giorni fa, Emma Marrone tramite i social ha fatto sapere che deve prendersi una pausa a causa di un problema di salute che deve affrontare. Oggi durante la puntata de La Vita in Diretta è stata dedicata un’ampia pagina a lei e a tutte le donne che, durante la loro vita, hanno dovuto combattere contro il cancro. Emma Marrone, infatti, pur essendo molto giovane ha dovuto lottare contro questa terribile malattia per ben 2 volte e ora, si teme, che sfortunatamente il cancro sia tornato. Per adesso però è bene sottolineare che queste sono solamente ipotesi. Si perché è pur vero che la cantante ha annunciato di star male ma è anche vero che non ha parlato di nessuna malattia in particolare. Oggi a La Vita in Diretta nello studio e in collegamento con Alberto Matano e Lorella Cuccarini c’erano anche Rosanna Banfi e Carolyn Smith due donne che si sono ritrovate a combattere contro il cancro nel corso della loro esistenza.

La Vita in Diretta: Rosanna Banfi e Carolyn Smith, due grandi guerriere

La figlia di Lino Banfi ha confessato che durante questi periodi così importanti e particolari la parola ‘guerriera’ viene molto in aiuto. L’attrice pugliese inoltre ha rivelato che è stata lei stessa a voler annunciare pubblicamente di essere malata per evitare il solito fastidioso chiacchiericcio, del tipo: “Lo sai che quella è malata?”. Carolyn Smith, che come Rosanna ha reso pubblica la sua lotta, si è trovata totalmente il linea con lei ed ha fatto un importante annuncio. Domani per la coreografa sarà una giornata importante perché effettuerà dei controlli per capire in che condizioni è la sua salute. Alberto e Lorella Cuccarini hanno colto l’occasione per farle l’in bocca a lupo e il pubblico l’ha abbracciata con un caloroso applauso.

Emma Marrone ai fan: “State tranquilli. Io sono tranquilla”

Ad Emma Marrone poi è andato il saluto dei due conduttori de La Vita in Diretta, l’emozione in studio è stata davvero tanta. I fan della cantante in questi giorni sono molto in apprensione per lei perché, come tutti, non vedono l’ora di rivederla felice e in piene forze come sempre. Alcuni giorni fa, però, sul web è circolato un video dove la si vede tranquillizzare i fan: “State tranquilli. Calmi e tranquilli. Io sono tranquilla, voi state tranquilli”