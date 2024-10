La Vita in Diretta, Bruganelli “ringrazia” la Lucarelli: ma con riserva

Oggi, lunedì 21 ottobre, è iniziata una nuova settimana de La Vita in Diretta. Dopo aver affrontato i principali fatti di cronaca, Alberto Matano ha dedicato uno spazio a Ballando con le Stelle, commentando la puntata andata in onda due giorni fa, sabato 19 ottobre. Al tavolo del conduttore erano presenti diversi ospiti, tra cui il direttore di Novella2000 Roberto Alessi, Barbara Alberti e due grandi protagonisti di Ballando, Sonia Bruganelli e Luca Barbareschi, accompagnati dai loro rispettivi insegnanti di ballo.

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato forti emozioni a Sonia Bruganelli, che è riuscita a salvarsi da ben due ballottaggi per l’eliminazione, continuando così la sua avventura nello show condotto da Milly Carlucci. In queste settimane di programma, l’ex moglie di Paolo Bonolis è stata al centro di numerose polemiche, dagli scontri accesi con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli, fino alle controverse fuori dalla pista da ballo. Difatti, tra i suoi detrattori si è aggiunto persino Marco Salvati, storico autore di Bonolis e suo ex(?) amico. Ad ogni modo, dopo essersi salvata e aver ricevuto un primo complimento da Selvaggia, Sonia pare aver fatto un passo indietro, mostrando una versione più “pacifica” di sé.

Sulla pista di Ballando, aveva già in qualche modo “ringraziato” la Lucarelli, riconoscendo che, grazie alle sue critiche, si sente di essere cresciuta e migliorata. Ospite a La Vita in Diretta, Sonia ha parlato di questa sua “redenzione“, sottolineando di non aver cambiato idea per ‘arruffianarsi’ la Lucarelli e lanciando una frecciatina ad un altro giudice, ovvero Guillermo Mariotto:

Non era per captatio benevolentiae, anche perché se mi dà un voto più alto Selvaggia, tanto poi mi dà 5 Mariotto. Mariotto mi ha dato cinque due volte, una volta gli ha fatto schifo, un’altra era bellissimo. Però, in realtà, quella seconda puntata dove io ho alzato i toni mi ha fatto capire che, effettivamente, non è facile cambiare ruolo e mettersi dalla parte dei giudicati. Se rispondi alle provocazioni, poi caschi nel loro gioco. Se, invece, fai tesoro del fatto che puoi fare meglio, ti riguardi, allora cresci. Anche perché sennò è inutile che sto dall’altra parte, aspettavo e continuavo a fare l’opinionista. Io ho accettato di mettermi in gioco.

Nonostante quest’apparente retromarcia nei confronti della Lucarelli, però, Sonia ha comunque fatto una considerazione pungente sulla giornalista: “A parte il fatto che, conoscendo Selvaggia, il fatto che lei mi abbia aiutato non crede che la renda così felice”. Al che, Matano ha immediatamente colto la stoccata dell’ex opinionista del GF Vip, la quale però ha prontamente precisato di essere solo ironica.

A intervenire poi è stata Concita Borrelli, che ha espresso un’opinione diversa su tutta questa vicenda: “È una bellissima commedia umana, quindi recitano tutti un copione, Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli”. Alberto Matano, volto di punta della Rai e parte integrante del cast di Ballando con le Stelle, non poteva tacere di fronte a quest’osservazione, correggendo l’opinionista: “No, scusami, copioni non ce ne sono, perché se c’è un programma dove non esistono copioni, è proprio Ballando. Non sappiamo neanche quale coppia ballerà e succede tutto dal vivo”.