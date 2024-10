“Avanti un altro: io cacciato da Bruganelli”: Salvati vuota il sacco

Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis e di Avanti un altro, attraverso un tweet infuocato, ha attaccato Sonia Bruganelli, affermando che è stata lei a cacciarlo dal popolare quiz show di Canale 5. Salvati, oltre a essere stato una delle colonne della trasmissione, è stato anche uno dei ‘giudici’, apparendo in video in svariate puntate. Poi, ad un certo punto, è sparito. Dagospia, circa un anno fa, aveva spifferato che dietro la sua ‘latitanza’ c’era lo zampino della Bruganelli. Quest’ultima aveva smentito. Adesso è stato Salvati a smentire la produttrice.

L’autore – dopo che l’ex moglie di Bonolis è scesa in pista a Ballando con le Stelle nella puntata del 12 ottobre e ha cercato in modo non proprio convincente di sostenere che ora che si è separata dal conduttore romano tutti la attaccano – ha digitato un ‘cinguettio’ al vetriolo che ha fatto chiarezza su quel che è accaduto nel dietro le quinte di Avanti un altro.

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Naturalmente la trasmissione a cui fa riferimento Salvati è Avanti un altro. L’autore ha di fatto confermato per filo e per segno ciò che scrisse Dagospia nell’ottobre 2023. Cosa venne sussurrato? Che la Bruganelli aveva chiesto la sua testa a Bonolis per motivi non meglio precisati. Allora la produttrice rispose all’indiscrezione con sarcasmo, lasciando intendere che si trattasse di una fake news. Adesso, almeno dando ascolto alla versione di Salvati, si viene a sapere che di fake non c’era nulla.

Non è la prima volta che l’autore si scaglia contro l’ex moglie di Bonolis, di recente. Qualche giorno fa, ad esempio, sempre dai suoi profili social, a proposito delle performance e delle uscite non proprio indimenticabili della Bruganelli a Ballando con le Stelle, ha tuonato: “Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita”.

Sonia Bruganelli: la versione che fa acqua da tutte le parti

“Da un anno a questa parte tutto il mondo si relaziona a me in maniera diversa. Prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andar bene perché avevo accanto a me per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino. Ora, invece, se sono brutta non mi fanno passare più niente”. Così la Bruganelli a Ballando, dove spesso si punzecchia con Selvaggia Lucarelli. Una versione che, francamente, fa acqua da tutte le parti. La produttrice, da quando ha guadagnato fama a livello televisivo, si è spesso cacciata in polemiche stucchevoli. Come si suol dire, se semini vento, raccogli tempesta.