Verità svelate su Bruganelli e Pellegrini. Cosa succede a Ballando?

Ieri sera Ballando con le stelle ha tenuto incollati molti telespettatori. Malgrado il programma vada avanti da tanti anni mantiene sempre un discreto successo. La conduzione di Milly Carlucci certamente aiuta. Infatti grazie alle sua professionalità e al suo essere sempre super partes, la Carlucci coordina e gestisce senza apparente fatica tutte le edizioni. Ma un altro elemento di grande valore sono certamente i giudici. I quattro esperti di Ballando giocano un ruolo fondamentale e intrattengono il pubblico catturandone l’attenzione. Ognuno di loro, con le proprie osservazioni, permette di scoprire il personaggio vip sotto esame. Il gradimento e il successo del programma risiede proprio in questo. Ogni vip-ballerino viene “smascherato” e la verità rivelata diventa inevitabilmente interessante. Un esempio chiaro di questo è sicuramente Sonia Bruganelli.

L’ex moglie di Paolo Bonolis, per esempio, sembrava avesse un carattere forte in grado di tener testa a chiunque. Dal programma della Carlucci emerge una donna incapace di reagire. Per difendersi dagli attacchi dei giudici la vediamo nascondersi dietro alla figura dei figli e dell’ex marito. Come affermato ieri da Selvaggia Lucarelli, ci troviamo di fronte ad una Sonia confusa che non sa più stare di fronte alle telecamere. Troppo facile sedersi su una poltrona a giudicare i concorrenti del Grande Fratello senza contraddittorio. Quando invece è lei ad essere giudicata si trasforma in una “donna piccola e spaventata”. La verità non sarà che il forte carattere della Bruganelli fosse solo abuso di arroganza? Forse Sonia ha semplicemente molto poco da raccontare e questo emerge anche dalle sue performance (Ballando, Lucarelli ne ha per tutti: stronca Bruganelli e punge Smith).

Sonia vs Federica: due caratteri forti ma reazioni opposte

Al contrario della Bruganelli, Federica Pellegrini si rivela una campionessa anche fuori dall’acqua. Federica, che per altro balla col nuovo compagno della Bruganelli, incassa le critiche con classe. Non solo! Infatti la Pellegrini raccoglie ogni critica per trasformarla in un qualcosa di costruttivo. Quando rientra nella sala prove i pensieri sono legati all’apprendimento e al miglioramento personale. Grazie al suo pregresso e alla sua caparbietà Federica decide sempre di reagire. La reazione non consiste in risposte acide e fuori contesto. La Pellegrini si allena costantemente e i miglioramenti, anche se pochi, ci sono in ogni puntata. D’altronde avevano già imparato ad apprezzarla, in questo senso, anche durante Pechino Express.

Invece Sonia Bruganelli sembra rifugiarsi in strategie mediatiche nella speranza di piacere al pubblico. Modifica le proprie reazioni in base al potenziale gradimento senza però alcun successo. Il problema è che il pubblico da casa vive di sensazioni. Quando guardiamo la televisione cerchiamo di emozionarci. E questo può avvenire solo di fronte ad un qualcosa di sincero. O al massimo ad un altissima prova di recitazione. Non è quindi il caso della Bruganelli. Che rischia davvero di essere seguita solo per i suoi “siparietti” con la Lucarelli. Suggeriamo un corso intensivo di ballo. Potrebbe anche chiedere direttamente delle ripetizioni al fidanzato (!).