La puntata de La Vita in Diretta in onda venerdì 24 febbraio è stata dedicata interamente a Maurizio Costanzo, venuto a mancare nelle scorse ore nella clinica Paideia di Roma, dove si trovava ricoverato da circa una settimana. Fatali dei problemi di salute pregressi con cui il giornalista lottava da tempo. Nel salotto televisivo timonato da Alberto Matano si è parlato a lungo del legame che ha unito il conduttore e la moglie Maria De Filippi, i quali hanno condiviso ben 33 anni di vita.

“Mando un abbraccio con tutto il mio affetto a Maria De Filippi, un grande amore, vissuto con grande riserbo”, ha esordito Matano, aggiungendo alcuni dettagli circa il legame sentimentale e spiegando che la conduttrice pavese è rimasta vicina fino all’ultimo al marito: “Sappiamo la grande dedizione di Maria nei confronti di Maurizio nel corso degli anni, fino all’ultimo momento”.

A La Vita in Diretta ha parlato anche Claudio Lippi, che ha lavorato a lungo con Costanzo ai tempi di Buona Domenica. Anche Lippi ha voluto spendere delle parole sul rapporto ferreo che ha unito la De Filippi e il giornalista. Inoltre ha aggiunto che, a suo avviso, il lutto è e sarà parecchio doloroso per la regina di Mediaset:

“Maurizio e Maria mai hanno dato spunti al gossip, hanno sempre saputo essere estranei a qualunque tipo di ipotesi. Quell’amore è un amore che tutti noi vorremmo vivere, è purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria. Spero che con la forza che ha ereditato da lui, che le ha permesso di diventare la signora della tv, senza che lui le abbia modificato i suoi atteggiamenti, si riprenderà”.

Una delle troupe de La Vita in Diretta, nel corso della puntata, si è collegata con lo studio dall’ingresso della casa di Maria e Costanzo. La dimora si trova a Roma, nel quartiere Prati, zona limitrofa ai Parioli dove per anni è andato in onda il Maurizio Costanzo Show. Della De Filippi, però, nessuna traccia: “Maria non è qui, nemmeno i famigliari”, ha raccontato l’inviata di Matano.

Per il momento la De Filippi non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito. Con ogni probabilità sta preparando tutti i passaggi per dare l’ultimo saluto al giornalista i cui funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Lo ha reso noto il Campidoglio. La camera ardente sarà invece allestita a partire da sabato 25 febbraio alle 10:30, sempre in Campidoglio.

In queste ore migliaia di persone sui social stanno omaggiando il giornalista romano. Tantissimi anche i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica che lo hanno ricordato con affetto, stima e rispetto.