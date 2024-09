La Talpa, il cast si arricchisce: arrivano due ex gieffine (rumor)

Mediaset sta decisamente scaldando i motori per la nuova stagione televisiva che si appresta a cominciare. A breve infatti prenderanno il via alcuni dei programmi di punta della Rete del Biscione come Amici e Uomini e Donne, ma ci sarà spazio anche per qualche grande ritorno.

Una delle novità di quest’anno sarà infatti la messa in onda de La Talpa. Il prossimo 2 ottobre, la trasmissione firmata Mediaset tornerà sul piccolo schermo dopo ben dieci anni e, come ormai tutti sapranno, vedrà Diletta Leotta alla conduzione. Un vero e proprio esperimento che andrà in onda in forma ibrida tra Mediaset Infinity e Canale 5.

Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti numerosi rumors sulla nuova edizione del reality e, nelle ultime ore, a regalare ai telespettatori una nuova succulenta anticipazione ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, nel corso di un’intervista a RTL 102.5 ha infatti rivelato i nomi di due papabili concorrenti.

Ma non è finita qui perché le personalità in questione non sono nuove al mondo dei reality show dal momento che vantano nel loro curriculum la partecipazione a un altro famosissimo reality di Mediaset.

Due ex gieffine a La Talpa

Al momento la nuova edizione de la Talpa si può dire essere ancora avvolta dal mistero, in quanto, nonostante si sia parlato per svariato tempo del fatto che l’inizio delle registrazioni fosse stato fissato a fine agosto, il cast è ancora in via di definizione.

Ma niente paura perché Diletta Leotta è già pronta a buttarsi in questa nuova avventura e lo ha fatto sapere ai suoi fans nella serata di mercoledì 4 settembre, quando ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha messo bene in mostra la felpa del programma.

Tornando al cast, stando alle dichiarazioni di Gabriele Parpiglia, due ex inquiline della Casa più spiata d’Italia si starebbero preparando a entrare ufficialmente nel cast del reality show condotto da Diletta Leotta. Si tratta di Giulia Provvedi, del duo Le Donatella, e Cecilia Capriotti: “Per quanto riguarda La Talpa stanno completano il cast. E ci sono i nomi di due ex gieffine. Hanno visionato Giulia Provvedi, sorella di Silvia delle Donatella, e Cecilia Capriotti, showgirl che abbiamo visto al Grande Fratello e Jump”.

Insomma, il cast de La Talpa si preannuncia essere ricco di personalità di un certo calibro: infatti, stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, oltre a Cecilia Capriotti e Giulia Provvedi, ci potrebbero essere anche Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller, Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Jo Squillo, Ludovica Frasca, Marco Melandri e Marina La Rosa.

Infine, sembra che anche Clizia Incorvaia prenderà parte al programma anche se, al momento, il suo ruolo non è ancora stato definito. L’ex gieffina potrebbe infatti entrare a far parte del cast in qualità di semplice concorrente oppure qualcosa di più. Solo il tempo scioglierà ogni dubbio.

Nel frattempo, in attesa di nuove importanti rivelazioni sulla trasmissione, non resta da fare altro che accontentarsi di queste “briciole”.