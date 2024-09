La Talpa. Diletta Leotta spoilera un dettaglio: altra novità, quale?

Dopo numerosi annunci e altrettante cancellazioni finalmente è la volta buona per La Talpa. Lo storico reality tornerà il prossimo autunno e, anche se non conosciamo la data precisa, sembra che la messa in onda sia sempre più vicina. Già da qualche settimana la conduttrice Diletta Leotta fa spola tra Milano e Roma per lavorare al programma, come testimoniano le storie da lei stessa pubblicate. Ed è proprio nell’ultima di queste, condivisa poco fa, che la bella giornalista ha spoilerato un dettaglio non da poco della nuova edizione.

A partire dal momento dell’annuncio, sono state numerose le rivelazioni sul ritorno de La Talpa. Tra l’altro, c’è da dire, la maggior parte di queste hanno anche stupito il pubblico.

I telespettatori infatti, si aspettavano di rivedere sullo schermo il reality nella sua forma originale, ovvero quella che hanno imparato a conoscere fin dal 2004. Così però non sarà.

Con un budget probabilmente inferiore rispetto a quello delle edizioni passate, il programma – stavolta – perderà una delle sue caratteristiche principali: non verrà registrato in un vero e proprio studio. Questa però, non è l’unica novità dovuta ad un fattore economico.

Sembra infatti che il reality sarà tutto nostrano, ovvero ambientato interamente in Italia.

Insomma, i cambiamenti sono tanti, coronati anche dall‘inedita conduzione di Diletta Leotta che, chiaramente, è già a lavoro sul programma.

La giornalista in questi giorni sta collaborando con gli autori per “creare” la nuova edizione e lo fa sapere ai suoi fan attraverso le storie Instagram. Così, nell’ultima pubblicata poco fa, Diletta ha “spoilerato” quella che è un’altra novità. Di cosa si tratta?

Ebbene, riprendendosi attraverso uno specchio, la Leotta ha inquadrato il proprio outfit. Zoommando sulla felpa, ha svelato un dettaglio interessante del programma.

Il nuovo logo de La Talpa

Sul capo di abbigliamento è stampato, in bella vista, il nuovo logo de La Talpa. Anche se non si scorge perfettamente, è chiaro che è stato fatto un vero e proprio re-branding. La grafica infatti, appare molto diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. In più, un altro cambiamento, è l’aggiunta del sottotitolo “Who is The Mole“, posto al di sotto del nome della trasmissione.

Dunque, possiamo proprio dire che questo cambio radicale di immagine va a completare la metamorfosi del programma, aggiungendosi alle già numerose novità. Speriamo solo che il tutto porti a qualcosa di positivo per il format, dato che, già prima della partenza, abbiamo assistito a più di un forfait da parte del papabile cast.