Diletta Leotta a La Talpa, estromessa Paola Perego: la reazione

Paola Perego non ha mai nascosto che, laddove qualcuno avesse deciso di rispolverare La Talpa, avrebbe avuto il piacere di riprendere il timone del reality show. Quel qualcuno è arrivato e si chiama Mediaset. Canale Cinque infatti nella prossima stagione trasmetterà una nuova edizione del programma. Nessuno però ha contattato la Perego, la conduzione, come è noto, è stata affidata a Diletta Leotta. A proposito di questa dinamica, in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice monzasca ha espresso per la prima volta ciò che pensa.

Si aspettava una chiamata da Pier Silvio Berlusconi per la riproposizione de La Talpa? No. “È sempre nel mio cuore. Essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come spettatrice”, ha dichiarato Paola Perego nel commentare la scelta del Biscione che alla fine ha scelto di puntare su Diletta Leotta.

In realtà la moglie di Lucio Presta, da quanto risulta, non ha un contratto in esclusiva con la Rai. Quindi, laddove Mediaset l’avrebbe voluta arruolare per dirigere il traffico a La Talpa, una trattativa la si sarebbe anche potuta intavolare. Invece non c’è stato alcun contatto. Pazienza!

La Perego, quando le è stato chiesto se parteciperebbe mai come concorrente al reality (come ad esempio ha fatto Simona Ventura con L’Isola dei Famosi), ha dato una risposta netta: “Non potrei mai”. Motivo? “Ci sono prove dove bisogna confrontarsi con le proprie paure e superare i propri limiti. Non me la sento. Soffro di vertigini e non vado sui ponti. Per partecipare devi essere una persona molto più coraggiosa di me”.

Paola Perego confermata a Citofonare Rai2: sarà di nuovo al fianco di Simona Ventura

Nella prossima stagione tv sarà comunque impegnata. Citofonare Rai2 è stato confermato dai vertici del servizio pubblico. Sarà di nuovo la padrona di casa della trasmissione assieme all’amica del cuore Simona Ventura. A proposito del programma ha spiegato che all’inizio non è stato affatto semplice ingranare in una fascia oraria ostica, ossia quella del mezzogiorno domenicale di Rai Due).

“È stata una sfida complicata all’inizio – ha ragionato sempre con Tv Sorrisi e Canzoni -. Era una fascia oraria morta da tempo. Ci è voluto parecchio per fidelizzare il pubblico. Oggi sono soddisfatta, il programma è diventato un cult. La gente sorride e ce n’è bisogno”. La Perego ha aggiunto che a Citofonare Rai2, per la prima volta sul piccolo schermo, ha potuto mostrare il suo lato giocoso e scherzoso. “Io – ha spiegato – adoro travestirmi, cantare. Più mi rendono ridicola e più mi diverto. È il primo programma in cui posso tirare fuori questo aspetto del mio carattere”.

Infine ha promesso che nella nuova stagione non mancheranno le novità. Nessun cambiamento però relativo al cast: tutti confermati.