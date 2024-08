La Talpa, ci sarà Clizia Incorvaia? Cosa si sa, dubbi sul ruolo

In queste ore si torna a parlare del cast de La Talpa. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, è stato confermato il ritorno del reality show su Canale 5, dopo tantissimo tempo. Ebbene sono trascorsi ben 16 anni da quando andava in onda il programma. Ora ci sarà un ritorno in TV con grandi novità. Infatti, la formula generale sarà sempre la stessa, ma con qualche importante cambiamento. Nel frattempo, ci si chiede chi potrebbe entrare a far parte del cast di questa edizione totalmente rinnovata del reality show. Si parla di Clizia Incorvaia in queste ore.

A lanciare lo scoop è il nuovo numero del settimanale Chi. Dopo essere diventata la moglie di Paolo Ciavarro, pare che Clizia sia pronta a tornare sul piccolo schermo. Sul settimanale si legge, infatti, che dopo le nozze, in autunno, lei “potrebbe essere impegnata ne La Talpa”. La coppia ha dichiarato di non escludere l’idea di avere un altro figlio, ma sembra che per il momento la Incorvaia voglia nuovamente dedicarsi al piccolo schermo, mentre Ciavarro è ancora impegnato con Forum.

La nuova edizione condotta da Diletta Leotta potrebbe accogliere Clizia ma non si ancora in quale ruolo. La Incorvaia potrebbe essere una concorrente, ma anche un’opinionista. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’impegno non sarebbe “ancora ben definito con La Talpa”.

Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Clizia in TV tramite la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. E proprio lì ha conosciuto il suo attuale marito e padre del suo secondo figlio Gabriele, Paolo. In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia d’amore. Insieme hanno dato solo conferme positive ai loro fan, tenendoli aggiornati con i loro profili social.

La Talpa: le anticipazioni della nuova edizione

Si parlava del ritorno de La Talpa in TV già dallo scorso anno. Poi, però, è tutto slittato alla stagione televisiva che sta per iniziare. Lo scorso mese di giugno, Pier Silvio Berlusconi ha confermato di voler riportare su Canale 5 il reality show. Tra le varie novità, la prima conferma è arrivata sulla conduttrice. Dopo mesi e mesi di indiscrezioni è stato annunciato che a rivestire questo ruolo sarà Diletta Leotta. Quest’ultima si ritroverà ad affrontare la sua prima esperienza da presentatrice, dopo anni trascorsi a lavorare come inviata di DAZN.

Oltre questo, sembra proprio che questa nuova edizione andrà in onda senza uno studio. Dunque, la Leotta dovrebbe fare da voce narrante e non condurrà in un luogo in particolare. Infine, si pensa di iniziare la messa in onda tra ottobre e novembre 2024.